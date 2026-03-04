Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
04 марта 2026 14:02
Школу под Сергачом оштрафовали за проживание мигрантов
04 марта 2026 13:45
Коммунальщика осудят за падение наледи на женщину в Выксе
04 марта 2026 12:59
Мигрант пытался ввезти в Нижний Новгород более 10 кг человеческих волос
04 марта 2026 12:15
Замглавы Верхне-Волжского водного управления Росводресурсов обвинили в коррупции
04 марта 2026 10:49
Эксклюзив
Четыре человека погибли, провалившись под лед в Нижегородской области
04 марта 2026 09:23
Снег повредил памятник "Метеор" в Сормове
03 марта 2026 18:28
Дзержинцы угрожали полицейским боеприпасом: у них нашли наркотики
03 марта 2026 17:05
Опрокинувшаяся фура парализовала М-12 в сторону Нижнего Новгорода
03 марта 2026 16:31
Эксклюзив
Крыша здания на территории "Красного Сормова" обрушилась под тяжестью снега
03 марта 2026 16:16
Инженера осудят за травмирование подростка в шахте лифта в Ворсме
Происшествия

Школу под Сергачом оштрафовали за проживание мигрантов

04 марта 2026 14:02 Происшествия
Школу под Сергачом оштрафовали за проживание мигрантов

Фото: Александр Воложанин

Больше-Рыбушкинскую школу имени А.С. Садекова в Нижегородской области оштрафовали за нарушение правил миграционного учета, сообщили в пресс-службе Сергачского межрайонного суда.

Ранее врио начальника МО МВД России "Сергачский" привлек школу к ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ — за неисполнение обязанностей принимающей стороны при осуществлении миграционного учета. Учреждению назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Школа обжаловала это решение. В жалобе указали, что не является принимающей стороной иностранного гражданина: договор о трудоустройстве и проживании в здании школы не заключался. При этом во время составления протокола представитель учреждения не оспаривала факт проживания иностранных граждан в помещении школы. В организации образования объяснили, что рабочие находились в здании из-за отсутствия гостиниц и других мест для временного размещения, а местные жители отказались предоставить им жилье.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что школа не уведомила отдел по вопросам миграции МО МВД России "Сергачский" о прибытии мигрантов в здание школы. Установлено, что иностранцы проживали в ней с июля по октябрь 2025 года.

Доводы о том, что учреждение не является принимающей стороной, подтверждения не нашли. Оснований для отмены наказания или замены штрафа на предупреждение суд не усмотрел. Однако, учитывая обстоятельства дела и принцип соразмерности ответственности, размер штрафа снизили до 200 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу и обжаловано не было.

Ранее сообщалось, что более 1000 мигрантов незаконно устроили в нижегородскую стройфирму. 

Ранее сообщалось, что более 1000 мигрантов незаконно устроили в нижегородскую стройфирму.

Теги:
Мигранты Суд Школы
