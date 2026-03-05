Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Средства из федерального бюджета требуются для строительства обхода Балахны

05 марта 2026 12:47 Общество
Средства из федерального бюджета требуются для строительства обхода Балахны

Правительство Нижегородской области готово приступить к выбору подрядчика для продолжения строительства обхода Балахны, однако это станет возможным только после выделения средств из федерального бюджета. Об этом сообщило ИА "Время Н" со ссылкой на региональный минтранс.

К настоящему времени уже выполнена значительная часть подготовительной работы. Утвержден проект планировки и межевания территории, которая попадает в зону строительства. Также подготовлена проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Планируется, что новая автодорога пройдет от Лукинского поворота через рабочий поселок Гидроторф и деревню Истомино. Далее магистраль должна выйти на существующую трассу первого пускового комплекса объездной дороги в районе деревни Галкино.

Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях. При этом предполагается, что движение по обходу Балахны будет платным.

В минтрансе уточнили, что региональные власти уже направили предложения в федеральное правительство о софинансировании проекта.

"В целях возобновления строительно-монтажных работ правительством Нижегородской области направлены предложения в правительство Российской Федерации по софинансированию объекта из средств федерального бюджета. Также правительством Нижегородской области ведется работа по привлечению средств в рамках проекта государственно-частного партнерства", — сообщили в ведомстве.

На данный момент окончательное решение о выделении федерального финансирования для реализации проекта пока не принято.

Ранее сообщалось, что два обхода и дублер проспекта Ленина подорожали на 103,5 млрд рублей.

Напомним также, что в 2026 году планирует начать строительство четвертой очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, в которую входит возведение нового моста через Оку. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

