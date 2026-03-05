Средства из федерального бюджета требуются для строительства обхода Балахны

Правительство Нижегородской области готово приступить к выбору подрядчика для продолжения строительства обхода Балахны, однако это станет возможным только после выделения средств из федерального бюджета. Об этом сообщило ИА "Время Н" со ссылкой на региональный минтранс.
К настоящему времени уже выполнена значительная часть подготовительной работы. Утвержден проект планировки и межевания территории, которая попадает в зону строительства. Также подготовлена проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.
Планируется, что новая автодорога пройдет от Лукинского поворота через рабочий поселок Гидроторф и деревню Истомино. Далее магистраль должна выйти на существующую трассу первого пускового комплекса объездной дороги в районе деревни Галкино.
Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях. При этом предполагается, что движение по обходу Балахны будет платным.
В минтрансе уточнили, что региональные власти уже направили предложения в федеральное правительство о софинансировании проекта.
"В целях возобновления строительно-монтажных работ правительством Нижегородской области направлены предложения в правительство Российской Федерации по софинансированию объекта из средств федерального бюджета. Также правительством Нижегородской области ведется работа по привлечению средств в рамках проекта государственно-частного партнерства", — сообщили в ведомстве.
На данный момент окончательное решение о выделении федерального финансирования для реализации проекта пока не принято.
Ранее сообщалось, что два обхода и дублер проспекта Ленина подорожали на 103,5 млрд рублей.
Напомним также, что в 2026 году планирует начать строительство четвертой очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, в которую входит возведение нового моста через Оку.
