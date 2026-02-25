Нижегородская канатка заплатит 10 млн за подключение к системе оплаты проезда

Фото:
АО "Нижегородские канатные дороги" заключает договор на присоединение к автоматизированной системе оплаты проезда в транспорте. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Предметом закупки является право заключения договора на подключение пассажирской гондольной канатной дороги, курсирующей между Нижним Новгородом и Бором, к автоматизированной системе оплаты проезда на территории Нижегородской области и Нижнего Новгорода.
Закупка проведена у единственного поставщика — компании "Ситикард". Стоимость контракта составила 10 млн рублей. Услуги будут оказываться в период с 1 января по 31 декабря.
Напомним, что с лета прошлого года у пассажиров канатной дороги появилась возможность оплачивать разовые поездки транспортной картой непосредственно на турникетах.
Также сообщалось, что компания "Ситикард" запускает в Нижнем Новгороде оплату проезда по Bluetooth.
