Евгений Семенов: "Нижегородская область неоднократно становилась лидером в решении множества задач" Политика

Фото: Александр Воложанин

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов прокомментировал рабочую встречу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом Владимиром Путиным, на которой были подведены итоги социально-экономического развития региона и реализации нацпроектов в 2025 году.

«Губернатор Глеб Никитин неоднократно демонстрировал, что позиция, которую он занимает в списке губернаторов, — одна из самых высоких. На протяжении всего времени, пока Никитин является губернатором, к нему никаких вопросов со стороны руководства страны не было. Он не попадал ни разу в зону серьезной критики.

Системное планомерное решение задач, которое ставится руководством страны и Правительством, Никитин решает - и решает с высокими результатами. Нижегородская область неоднократно становилась лидером в решении множества задач», - считает Евгений Семенов.