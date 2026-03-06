Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2026 18:58
Эксперт-мониторинг событий с 27 февраля по 6 марта 2026 года от АНО "Минин-центр"
06 марта 2026 18:32
Андрей Воробьёв поблагодарил соцкоординаторов фонда "Защитники Отечества"
06 марта 2026 18:26
Двое нижегородцев вернулись из украинского плена 6 марта
06 марта 2026 17:47
Активисты "Единой России" поздравили нижегородок в преддверии 8 Марта
06 марта 2026 15:48
На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ
06 марта 2026 15:45
Артем Кавинов: "За всеми цифрами отчета стоят реальные изменения"
06 марта 2026 15:30
Нижегородские школы откроют прием заявлений в первые классы с 1 апреля
06 марта 2026 15:08
Почти на 14% сократилось число абортов в Нижегородской области
06 марта 2026 14:52
47 млрд рублей направила Нижегородская область на поддержку СВО
06 марта 2026 14:02
В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии
Общество

Литературный клуб Нижегородского губернского колледжа вошел в топ-5 лучших в стране

06 марта 2026 11:10 Общество
Литературный клуб Нижегородского губернского колледжа вошел в топ-5 лучших в стране

Фото: Российское общество "Знание"

Российское общество «Знание» объявило итоги февраля в проекте «Чтецкие программы». Проект просветительской организации по популяризации чтения проводится с сентября 2025 года и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в нашей стране по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Особой мотивацией для участников и кураторов «Чтецких программ» становится всероссийский рейтинг, который ежемесячно определяет 30 самых активных литературных клубов. Они получают уникальную возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры на территории их учебного заведения.

По итогам февраля в топ-5 вошли учебные заведения из пяти регионов. Лидерами стали Нижегородский губернский колледж, средняя школа №2 рабочего поселка Базарный Карабулак Саратовской области, средняя школа №1 города Шумерля Чувашской Республики, Кисловодский медицинский колледж Ставропольского края, средняя школа №6 в городе Вышний Волочек Тверской области. А Нижегородский индустриальный колледж и нижегородская школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов вошли в топ-30 лучших в стране. Высокую активность также показали литературные клубы в Пермском и Алтайском краях, Курской, Московской, Кемеровских областях и других регионах страны. Уже в марте туда приедут с творческими встречами известные артисты, звезды театра и кино, чтобы лично пообщаться с юными читателями.

Кураторы клубов, которые заняли в рейтинге с 31 по 40 места, в качестве приза получили доступ на закрытый курс «Секреты спикера» от лектора общества «Знание», тренера публичных выступлений Нины Зверевой на платформе «Знание.Академия». Лекции предоставят кураторам профессиональные инструменты для проведения еще более увлекательных и уверенных занятий.

Старт масштабному проекту Российского общества «Знание» в 2026 году дал диалог о вечных ценностях русской классики. В московской школе №1409 перед старшеклассниками выступил народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра наций Евгений Миронов. Эта встреча, посвященная Году единства народов России, положила начало сезону «Чтецких программ» и стала первой в череде запланированных на год крупных событий, включающих литературно-поэтические вечера.

Своими знаниями со школьниками в течение месяца делились актеры Алексей Чадов, Александр Самойленко, Татьяна Шитова, Мария Кожевникова, Алексей Марков, Влад Канопка, Александр Сетейкин, Артём Ткаченко, Влад Прохоров, телеведущие Вячеслав Манучаров, Сергей Тугушев, писатели Дарья Донцова, Олег Рой и другие.

Параллельно с выездными мероприятиями общество «Знание» проводит системную работу с наставниками. Так, с 27 февраля по 2 марта в центре знаний «Машук» прошел образовательный интенсив «Чтецкие программы: проводники культуры чтения». Он собрал более 150 самых активных кураторов литературных клубов со всей страны. Участники не только перенимали опыт признанных экспертов, но и включились в стратегические сессии по развитию клубного движения, чтобы затем масштабировать лучшие практики в своих регионах.

Первой в этом году федеральной онлайн-трансляцией проекта для всех желающих станет эфир на тему «Герой нашего времени: влияние литературных образов». Доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, писатель Сергей Перевезенцев расскажет о том, почему одни герои становятся близкими для разных поколений, как литературные образы формируют представления о человеке и может ли книга помочь осмыслить происходящее вокруг сегодня.

Проект «Чтецкие программы» осуществляется по поручению президента Российской Федерации по итогам Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

«Знание» — просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует десятки тысяч выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов «Знания» объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Общество "Знание"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных