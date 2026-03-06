Литературный клуб Нижегородского губернского колледжа вошел в топ-5 лучших в стране Общество

Фото: Российское общество "Знание"

Российское общество «Знание» объявило итоги февраля в проекте «Чтецкие программы». Проект просветительской организации по популяризации чтения проводится с сентября 2025 года и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в нашей стране по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Особой мотивацией для участников и кураторов «Чтецких программ» становится всероссийский рейтинг, который ежемесячно определяет 30 самых активных литературных клубов. Они получают уникальную возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры на территории их учебного заведения.

По итогам февраля в топ-5 вошли учебные заведения из пяти регионов. Лидерами стали Нижегородский губернский колледж, средняя школа №2 рабочего поселка Базарный Карабулак Саратовской области, средняя школа №1 города Шумерля Чувашской Республики, Кисловодский медицинский колледж Ставропольского края, средняя школа №6 в городе Вышний Волочек Тверской области. А Нижегородский индустриальный колледж и нижегородская школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов вошли в топ-30 лучших в стране. Высокую активность также показали литературные клубы в Пермском и Алтайском краях, Курской, Московской, Кемеровских областях и других регионах страны. Уже в марте туда приедут с творческими встречами известные артисты, звезды театра и кино, чтобы лично пообщаться с юными читателями.

Кураторы клубов, которые заняли в рейтинге с 31 по 40 места, в качестве приза получили доступ на закрытый курс «Секреты спикера» от лектора общества «Знание», тренера публичных выступлений Нины Зверевой на платформе «Знание.Академия». Лекции предоставят кураторам профессиональные инструменты для проведения еще более увлекательных и уверенных занятий.

Старт масштабному проекту Российского общества «Знание» в 2026 году дал диалог о вечных ценностях русской классики. В московской школе №1409 перед старшеклассниками выступил народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра наций Евгений Миронов. Эта встреча, посвященная Году единства народов России, положила начало сезону «Чтецких программ» и стала первой в череде запланированных на год крупных событий, включающих литературно-поэтические вечера.

Своими знаниями со школьниками в течение месяца делились актеры Алексей Чадов, Александр Самойленко, Татьяна Шитова, Мария Кожевникова, Алексей Марков, Влад Канопка, Александр Сетейкин, Артём Ткаченко, Влад Прохоров, телеведущие Вячеслав Манучаров, Сергей Тугушев, писатели Дарья Донцова, Олег Рой и другие.

Параллельно с выездными мероприятиями общество «Знание» проводит системную работу с наставниками. Так, с 27 февраля по 2 марта в центре знаний «Машук» прошел образовательный интенсив «Чтецкие программы: проводники культуры чтения». Он собрал более 150 самых активных кураторов литературных клубов со всей страны. Участники не только перенимали опыт признанных экспертов, но и включились в стратегические сессии по развитию клубного движения, чтобы затем масштабировать лучшие практики в своих регионах.

Первой в этом году федеральной онлайн-трансляцией проекта для всех желающих станет эфир на тему «Герой нашего времени: влияние литературных образов». Доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, писатель Сергей Перевезенцев расскажет о том, почему одни герои становятся близкими для разных поколений, как литературные образы формируют представления о человеке и может ли книга помочь осмыслить происходящее вокруг сегодня.

Проект «Чтецкие программы» осуществляется по поручению президента Российской Федерации по итогам Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

«Знание» — просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует десятки тысяч выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов «Знания» объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.