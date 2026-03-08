"Вы — источник вдохновения и силы": Евгений Чинцов поздравил нижегородок с 8 Марта

Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Председатель нижегородской Думы Евгений Чинцов поздравил жительниц города с Международным женским днем. 

В своем обращении он отметил, что этот праздник символизирует пробуждение весны, а также связан с нежностью и любовью. По словам Чинцова, именно женщины создают в домах атмосферу тепла, заботы и гармонии.

"Вы — хранительницы очага, источник вдохновения и силы, пример душевной щедрости, терпения и мудрости", – говорится в поздравлении.

Спикер муниципального парламента подчеркнул, что в этот день особенно важно выразить благодарность матерям, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам. Он отметил, что женщины наполняют жизнь смыслом, поддерживают в трудную минуту и помогают верить в лучшее.

Евгений Чинцов также обратил внимание, что сегодня женщины уверенно проявляют себя не только в семье, но и в общественной, профессиональной, спортивной и творческой сфере. Их энергия, успехи и стремление менять жизнь к лучшему вызывают искреннее восхищение.

Отдельные слова поддержки председатель городской Думы адресовал тем, кто ждет родных из зоны СВО. "Ваше мужество, вера и преданность – это прочный фундамент, на котором держится наш общий дом и наши ценности", – отметил Евгений Чинцов.

В завершение он пожелал нижегородкам здоровья, душевного равновесия, удачи и весеннего вдохновения.

"Пусть этот чудесный день наполнит ваши сердца радостью, а каждый новый день приносит только добрые вести, улыбки и тепло близких людей", – заключил спикер Гордумы.

Теги:
8 марта Гордума Евгений Чинцов
