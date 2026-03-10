Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Общество

Нижегородцам рассказали, ждать ли нашествия комаров этим летом

10 марта 2026 10:31 Общество
Нижегородцам рассказали, ждать ли нашествия комаров этим летом

После аномально снежной зимы возможны три варианта развития ситуации с комарами. Все будет зависеть от весенней погоды и характера половодья, сообщил в своем телеграм-канале главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, обилие снега может привести к мощному паводку в апреле-мае. Вода при разливе образует мелкие хорошо прогреваемые лужи — своеобразные "инкубаторы" для комаров Aedes, которые появляются ранней весной, и Culex — летних видов. Дополнительным фактором риска могут стать подтопленные подвалы и лужи во дворах после дождей.

Он отметил, что эксперты выделяют три сценария. Первый, самый неблагоприятный, — "Жара и паводок". Если апрель и май окажутся теплыми, массовое появление комаров возможно уже в конце мая.

Второй вариант — "Затяжная весна". В этом случае холодная погода замедлит развитие насекомых, и пик их активности сместится на июль.

Третий сценарий — "Спасительная засуха". Если апрель будет аномально сухим и талая вода быстро уйдёт, условия для размножения комаров окажутся неблагоприятными. Однако, как отмечается, с учетом нынешних сугробов такой исход маловероятен.

Также Никонов акцентировал внимание на половодье на Оке. По его словам, если в Нижнем Новгороде уровень воды превысит 4-5 метров и поймы будут затоплены надолго, комары могут "накрыть" регион уже к концу мая.

Ранее нижегородцам рассказали, какие инфекции может принести талая вода во время половодья. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

