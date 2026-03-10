Нижегородцам рассказали, ждать ли нашествия комаров этим летом

Фото:
После аномально снежной зимы возможны три варианта развития ситуации с комарами. Все будет зависеть от весенней погоды и характера половодья, сообщил в своем телеграм-канале главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По его словам, обилие снега может привести к мощному паводку в апреле-мае. Вода при разливе образует мелкие хорошо прогреваемые лужи — своеобразные "инкубаторы" для комаров Aedes, которые появляются ранней весной, и Culex — летних видов. Дополнительным фактором риска могут стать подтопленные подвалы и лужи во дворах после дождей.
Он отметил, что эксперты выделяют три сценария. Первый, самый неблагоприятный, — "Жара и паводок". Если апрель и май окажутся теплыми, массовое появление комаров возможно уже в конце мая.
Второй вариант — "Затяжная весна". В этом случае холодная погода замедлит развитие насекомых, и пик их активности сместится на июль.
Третий сценарий — "Спасительная засуха". Если апрель будет аномально сухим и талая вода быстро уйдёт, условия для размножения комаров окажутся неблагоприятными. Однако, как отмечается, с учетом нынешних сугробов такой исход маловероятен.
Также Никонов акцентировал внимание на половодье на Оке. По его словам, если в Нижнем Новгороде уровень воды превысит 4-5 метров и поймы будут затоплены надолго, комары могут "накрыть" регион уже к концу мая.
