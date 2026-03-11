Эксклюзив
Общество

Светлана Морозова стала директором нижегородского филиала Роскадастра

11 марта 2026 12:00 Общество
Светлана Морозова стала директором нижегородского филиала Роскадастра

Фото: телеграм-канал Роскадастра по Нижегородской области

Светлана Морозова возглавила филиал Роскадастра в Нижегородской области. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

Приказ о назначении 10 марта подписал генеральный директор ППК "Роскадастр".

Светлана Морозова окончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Городской кадастр".

В сфере земельно-имущественных отношений она работает с 1997 года. С 1999 года трудится в системе кадастрового учета, где прошла путь от специалиста до руководителя регионального филиала. За годы работы была отмечена ведомственными и региональными наградами.

В ведомстве подчеркнули, что ее многолетний опыт в сфере кадастрового учета и земельно-имущественных отношений позволит эффективно решать задачи, стоящие перед филиалом.

Ранее сообщалось, что нижегородское министерство науки и высшего образования возглавил Виктор Анисимов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

