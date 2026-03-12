Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев

12 марта 2026 14:38
Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев

Фото: freepik.com

Платформа Bronevik.com (входит в группу компаний МТС) проанализировала ранние бронирования туристического жилья на весну 2026 года: самые бюджетные варианты сосредоточены на юге России.

Среди популярных туристических направлений Туапсе выделяется самым низким средним чеком — всего 2 900 рублей за ночь. На втором месте Новороссийск (3 000 рублей за ночь) — менее туристический, но привлекательный возможностями отдыха на море. Третью строчку занимает Астрахань со средним чеком 3 300 рублей за ночь. Весной регион привлекает отдыхающих ранним теплом, цветением степей и началом рыболовного сезона. В топ-10 бюджетных направлений также вошли Новосибирск, Адлер, Минеральные Воды, Тверь, Махачкала, Благовещенск и Калуга со средним чеком от 3 800 до 4 200 рублей за ночь — при этом большинство бюджетных направлений расположены на юге России и Черноморском побережье.

Самые высокие средние чеки за раннее бронирование туристического жилья весной 2026 года фиксируются в горных и северных локациях – на Красной Поляне (14 200 рублей за ночь), в Шерегеше (12 200 рублей) и Териберке (12 100 рублей). Высокая стоимость размещения на этих направлениях обусловлена популярностью природных локаций и ограниченным номерным фондом. В среднем по России стоимость раннего бронирования туристического жилья на весну составляет 6 000 рублей за ночь.

«Весной многие нижегородцы берут отпуск неслучайно: хочется сменить обстановку после долгой зимы и зарядиться новыми впечатлениями. Поэтому так популярны южные направления — они дают возможность поскорее ощутить долгожданное тепло, не дожидаясь лета. Но и в родной Нижегородской области немало прекрасных мест для отдыха. Живописные берега Волги, красивые города и архитектура, множество уникальных музеев — все это позволяет провести отпуск интересно и с пользой, не уезжая далеко от дома и при этом сэкономить время на дорогу. МТС расширяет инфраструктуру связи в области, чтобы сделать отдых и путешествия комфортнее», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных