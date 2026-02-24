Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Трамвай "МиНин" поборется за звание трамвая года в национальной премии

24 февраля 2026 13:46 Общество
Трамвай МиНин поборется за звание трамвая года в национальной премии

Фото: Кира Мишина

Стартовало народное голосование в рамках национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности»: жители всех регионов России могут выбрать лучшие решения в сфере транспорта.

Заявки на премию подали более 70 участников. Ознакомиться с кандидатами и отдать свой голос можно на официальном сайте премии. Инициаторами премии выступили компания InnovaTransport, проектный офис по транспорту «Союза российских городов» и Общероссийское объединение пассажиров при поддержке Общественного совета при Министерстве транспорта РФ.

Голосование по премии «За вклад в развитие городской мобильности» проходит до 1 марта по 18 номинациям, объединенным в шесть тематических блоков: «Персоны», «Органы власти», «Медиа», «Организации», «Инфраструктура» и «Подвижной состав». Такой формат позволяет оценить как личный вклад специалистов и руководителей, так и системные решения, влияющие на развитие городской мобильности.

В ходе народного голосования организаторы премии предлагают выбрать лучшего главу города, руководителей транспортных предприятий, лучшие паблики о транспорте и лучшие СМИ. Жители также проголосуют за лучшие модели автобусов, троллейбусов и трамваев. Особое место будет уделено инфраструктурным проектам: можно проголосовать за лучший автовокзал или ТПУ, за цифровые решения и лидеров в развитии инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности.

Регион участвует в нескольких номинациях – как лидер по развитию городского электротранспорта, город, дружелюбный к средствам индивидуальной мобильности, и в номинации «Подвижной состав - трамвай года».

По результатам общественного выбора окончательный вердикт вынесет экспертное жюри, в состав которого войдут основатель InnovaTransport Алексей Смирнов, генеральный директор Союза российских городов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, председатель Общественного совета при Минтрансе России, первый заместитель генерального директора фонда «Центр стратегических разработок» Татьяна Горовая, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета Минтранса России Ксения Эрдман, генеральный директор АНО «Общественный Транспорт» Дмитрий Ямпольский, директор центра транспортного планирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

Церемония награждения победителей пройдет 19 марта в Общественной палате Российской Федерации.

