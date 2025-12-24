Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Выдано разрешение на строительство нового корпуса нижегородской школы №103

24 декабря 2025 07:00
Выдано разрешение на строительство нового корпуса нижегородской школы №103

Фото: минград Нижегородской области

Минстрой Нижегородской области одобрил строительство нового корпуса школы №103 в Верхних Печерах. Разрешение на проведение работ выдано 14 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Напомним, новое здание разместится рядом с основным корпусом школы. Оно рассчитано на 500 учеников. Генподрядчиком проекта стало ООО "Мостопроектстрой", победившее в конкурсе в ноябре. С этой компанией заключен контракт на сумму 828,2 млн рублей. Согласно условиям договора, строительные работы должны завершиться к маю 2027 года.

Добавим, что вопрос расширения школы №103 обсуждается в городе уже несколько лет. Ранее, в 2022-2023 годах, планировалось построить пристройку к существующему зданию. 

Стоит отметить, что в ноябре 2024 года контракт на проектирование и строительство уже заключали с ООО "Ремстрой". Однако в сентябре 2025 года договор был расторгнут МКУ "ГлавУКС" в одностороннем порядке. Причиной стали нарушения графика: подрядчик не справился с темпами строительно-монтажных работ, которые должны были идти параллельно с проектированием. После этого был объявлен новый конкурс, по итогам которого и выбрали нынешнего подрядчика. 

Ранее сообщалось, что в 2026 году на строительство и ремонт школ в Нижегородской области направят 2,2 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

