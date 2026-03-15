Нижегородцев пригласили сдать макулатуру в апрельском экомарафоне

Всероссийский экомарафон "Переработка" пройдёт в Нижегородской области с 6 по 30 апреля 2026 года. В рамках мероприятия пройдет акция "Zдай бумагу – помоги СВОим", сообщили организаторы.

В мероприятии могут участвовать все организации и жители области, которые соберут более 300 кг макулатуры и подадут заявку на сайте акции sdai-bumagu.com. За каждый собранный килограмм будет перечислено 2 рубля в региональные фонды поддержки СВО.

Во время аналогичной акции год назад благодаря усилиям нижегородцев было собрано 95 300 рублей, которые были переданы волонтёрскому фонду "Нижний Новгород – Донбассу". Эти средства были направлены на закупку необходимого оборудования для военнослужащих, включая дизельный генератор и систему спутникового интернета.

Для переработки принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка и книги, которые не представляют литературной ценности.

Цель экомарафона – сохранить окружающую среду для будущих поколений и стимулировать развитие "зелёного предпринимательства".

Напомним, с 2025 года в России действует нацпроект "Экологическое благополучие" по поручению президента Владимира Путина. Он включает создание инфраструктуры для сортировки отходов, ликвидацию свалок, расчистку водоёмов, сохранение лесов и снижение выбросов.