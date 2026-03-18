Нижегородские соцучастковые провели акцию к годовщине Крымской весны Общество

Фото: предоставлено организаторами

В Нижегородской области социальные участковые организовали уличную акцию к годовщине Крымской весны — события, которое считают символом единства страны. Мероприятия прошли сразу в нескольких районах Нижнего Новгорода и городских округах региона.



Акцию провели на оживленных общественных площадках Советского, Нижегородского, Сормовского, Автозаводского и Ленинского районов. Одной из центральных точек стала площадь Минина и Пожарского. К инициативе также присоединились жители Дзержинска — там мероприятие прошло на проспекте Ленина, 66. По оценке организаторов, участие приняли более 500 человек.



Прохожим предлагали ответить на вопросы об истории воссоединения Крыма с Россией. За правильные ответы участники получали тематические календари и наклейки.



Как отмечают организаторы, главной задачей акции стало напоминание о значимых исторических событиях, укрепление преемственности поколений и создание атмосферы единства.



Соцучастковый Нижегородского района Людмила Тюхалкина рассказала, что акция проходит в формате живого общения и направлена на вовлечение жителей в диалог. Важно не только помогать людям в повседневных вопросах, но и поддерживать общественные ценности, считает активистка.



Нижегородцы живо откликнулись на инициативу, с интересом участвовали в викторине и делились мнением. Студентки Анна и Ангелина признались, что благодаря учебе хорошо знают исторические даты и считают акцию "очень хорошей и нужной".





Представители старшего поколения также подчеркнули значимость подобных мероприятий. Один из жителей города отметил: "Историю своей страны нужно знать каждому гражданину - это важно, чтобы не повторять ошибок прошлого".



Организаторы считают, что такие акции способствуют укреплению гражданской идентичности, формированию уважительного отношения к истории и развитию диалога между поколениями.







Напомним, проект "Социальный участковый" реализуется в Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина. Он направлен на выстраивание прямой связи между жителями и властью и объединяет около тысячи активистов.



Участковые помогают решать повседневные вопросы, ориентироваться в мерах поддержки и региональных программах, а также передают системные запросы жителей на уровень принятия решений. Особое внимание в проекте уделяется личному общению, что позволяет, в том числе, снижать цифровое неравенство.