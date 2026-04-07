Нижегородцам покажут обновленные шедевры деревянной храмовой скульптуры

Фото: пресс-служба Нижегородского музея-заповедника

В Нижегородскую область после масштабной реставрации и консервации вернулись 47 памятников деревянной храмовой скульптуры XVII — начала XX веков. Работы проводились во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря, сообщили в региональном минкульте.

На восстановлении находились экспонаты из собраний Нижегородского музея-заповедника и Нижегородского художественного музея, а также муниципальных музеев Арзамаса, Балахны, Ветлуги, Городца и музея Нижегородской епархии. Проект реализован в рамках комплексной программы реставрации, инициированной в 2025 году по поручению губернатора Глеба Никитина.

Глава региона отметил, что сохранение и популяризация уникального культурного наследия — это дань уважения истории и духовным корням.

"Деревянная храмовая скульптура Нижегородского Поволжья — явление исключительное, долгое время она оставалась недоступной для широкой публики из-за своей хрупкости. Было принято решение поддержать этот проект, чтобы вернуть шедевры из небытия, подарить им вторую жизнь и представить нижегородцам в их подлинном величии. Это инвестиция в нашу идентичность, которая останется будущим поколениям", — отметил Глеб Никитин.

Реставрация была проведена при поддержке АНО "АСИРИС".

В ведомстве подчеркнули, что нижегородская земля исторически славилась мастерами резьбы, а возвращение произведений в культурное пространство подтверждает преемственность традиций.

Сотрудничество с федеральным центром позволило не только укрепить и восстановить памятники, но и сохранить их аутентичность, важную для понимания особенностей региональной резьбы Поволжья. По оценкам специалистов, многие работы выполнены на высоком профессиональном уровне, вероятно, приглашенными столичными мастерами.

По словам гендиректора Нижегородского музея-заповедника Юрия Филиппова, часть скульптур десятилетиями находилась в фондах в аварийном состоянии.

"Мы увидели потрясающие результаты. Например, скульптура Николая Можайского XVII века после расчистки открыла яркие, насыщенные цвета одежды. Реставраторы работали как хирурги, благодаря комплексу реставрационно-консервационных мероприятий мы, в принципе, имеем возможность увидеть все эти памятники", — рассказал он.

Отреставрированные произведения станут основой выставки "Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края" (6+), которая откроется 13 апреля в Манеже Нижегородского кремля. Помимо самих экспонатов, посетителям представят научный фильм (6+) о ходе реставрации, подготовленный сотрудниками музея-заповедника совместно со специалистами центра имени Грабаря.

Ранее сообщалось, что "Пушкинский дворик" планируют обустроить в центре Нижнего Новгорода.