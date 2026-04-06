1,5 тысячи нижегородцев посетили мероприятия программы Школы-фестиваля Лундстрема Культура и отдых

Фото: Творческая мастерская Леонида Лундстрема

Более 1500 нижегородцев побывало на мероприятиях программы Школы-фестиваля Леонида Лундстрема, которая прошла с 28 марта по 2 апреля на пяти площадках в Нижнем Новгороде. Школа-фестиваль реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и направлена на объединение профессионального музыкального сообщества и молодых исполнителей.

Проект сочетает в себе образовательную и концертную программы, создавая уникальную среду для передачи профессионального опыта «из рук в руки» — от признанных мастеров сцены молодым музыкантам.

В 2026 году на участие в образовательной программе поступило более 100 заявок. Она охватила три направления: фортепиано, скрипку и альт. Также прошли творческие встречи, мастер-классы и лекции. Ее участниками стали 66 музыкантов, которые после конкурсного отбора прошли обучение у девяти ведущих педагогов Творческой мастерской Леонида Лундстрема. Большинство участников представляли Нижний Новгород и Нижегородскую область, были представлены и участники из других регионов России. Самому младшему участнику программы всего семь лет.

«Школа-фестиваль Леонида Лундстрема — это важный и по-настоящему живой проект для региона, который создает уникальную среду для профессионального роста молодых музыкантов и их включения в культурную жизнь. Особенно ценно видеть, как здесь раскрываются талантливые ребята, как формируются их уверенность и понимание своего пути в искусстве. Для нас принципиально важно создавать условия, в которых молодежь может развиваться, получать поддержку и работать с сильными педагогами», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Площадками проведения школы-фестиваля стали ведущие культурные пространства города: Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Усадьба Рукавишниковых, Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина, детская школа искусств №9 имени А.Д. Улыбышева, детская школа искусств №8 имени В. Ю. Виллуана.

В дни фестиваля прошло пять концертов классической музыки с участием известных преподавателей Творческой мастерской, в том числе концерт-открытие в Усадьбе Рукавишниковых при участии Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема, концерт Лундстрем-трио «Дух России, Дух Европы», серия камерных программ с участием педагогов и солистов проекта.

Завершением Школы-фестиваля стал итоговый концерт участников, на котором молодые музыканты представили результаты интенсивной работы и продемонстрировали свой профессиональный рост. Им вручили дипломы об участии в проекте.

«Наше дело маленькое: найти семена, посеять их в добрую почву и ухаживать за ними. Будем стараться и впредь», - сказал руководитель Школы-фестиваля и Творческой мастерской Леонид Лундстрем.

Школа-фестиваль Леонида Лундстрема состоялась в Нижнем Новгороде уже в третий раз, с каждым годом она расширяет свою аудиторию и географию. Проект становится частью культурной повестки региона, подтверждая статус одного из заметных образовательных инициатив в сфере академической музыки в России.

Следующими городами проведения Школы-фестиваля станут в апреле Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, а в мае – Биробиджан в Еврейской автономной области.