Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Культура и отдых

1,5 тысячи нижегородцев посетили мероприятия программы Школы-фестиваля Лундстрема

06 апреля 2026 12:24 Культура и отдых
1,5 тысячи нижегородцев посетили мероприятия программы Школы-фестиваля Лундстрема

Фото: Творческая мастерская Леонида Лундстрема

Более 1500 нижегородцев побывало на мероприятиях программы Школы-фестиваля Леонида Лундстрема, которая прошла с 28 марта по 2 апреля на пяти площадках в Нижнем Новгороде. Школа-фестиваль реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и направлена на объединение профессионального музыкального сообщества и молодых исполнителей.

Проект сочетает в себе образовательную и концертную программы, создавая уникальную среду для передачи профессионального опыта «из рук в руки» — от признанных мастеров сцены молодым музыкантам.

В 2026 году на участие в образовательной программе поступило более 100 заявок. Она охватила три направления: фортепиано, скрипку и альт. Также прошли творческие встречи, мастер-классы и лекции. Ее участниками стали 66 музыкантов, которые после конкурсного отбора прошли обучение у девяти ведущих педагогов Творческой мастерской Леонида Лундстрема. Большинство участников представляли Нижний Новгород и Нижегородскую область, были представлены и участники из других регионов России. Самому младшему участнику программы всего семь лет.

«Школа-фестиваль Леонида Лундстрема — это важный и по-настоящему живой проект для региона, который создает уникальную среду для профессионального роста молодых музыкантов и их включения в культурную жизнь. Особенно ценно видеть, как здесь раскрываются талантливые ребята, как формируются их уверенность и понимание своего пути в искусстве. Для нас принципиально важно создавать условия, в которых молодежь может развиваться, получать поддержку и работать с сильными педагогами», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Площадками проведения школы-фестиваля стали ведущие культурные пространства города: Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Усадьба Рукавишниковых, Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина, детская школа искусств №9 имени А.Д. Улыбышева, детская школа искусств №8 имени В. Ю. Виллуана.

В дни фестиваля прошло пять концертов классической музыки с участием известных преподавателей Творческой мастерской, в том числе концерт-открытие в Усадьбе Рукавишниковых при участии Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема, концерт Лундстрем-трио «Дух России, Дух Европы», серия камерных программ с участием педагогов и солистов проекта.

Завершением Школы-фестиваля стал итоговый концерт участников, на котором молодые музыканты представили результаты интенсивной работы и продемонстрировали свой профессиональный рост. Им вручили дипломы об участии в проекте.

«Наше дело маленькое: найти семена, посеять их в добрую почву и ухаживать за ними. Будем стараться и впредь», - сказал руководитель Школы-фестиваля и Творческой мастерской Леонид Лундстрем.

Школа-фестиваль Леонида Лундстрема состоялась в Нижнем Новгороде уже в третий раз, с каждым годом она расширяет свою аудиторию и географию. Проект становится частью культурной повестки региона, подтверждая статус одного из заметных образовательных инициатив в сфере академической музыки в России.

Следующими городами проведения Школы-фестиваля станут в апреле Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, а в мае – Биробиджан в Еврейской автономной области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных