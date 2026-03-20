Реконструкцию бывшего клуба "Рокко" в Нижнем Новгороде остановят принудительно Общество

Фото: Анастасия Степаненко/ КП-Нижний Новгород

Реконструкция бывшего клуба "Рокко" на улице Минина в Нижнем Новгороде продолжается, несмотря на отсутствие разрешения на строительство и действующий судебный запрет. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", власти намерены добиться остановки работ в принудительном порядке.

Здание, о котором идет речь, не является объектом культурного наследия, однако находится в границах исторической территории города. Владельцем выступает ООО "Парма" (связано с бизнесменом Андреем Климентьевым). Компания планировала переделать объект под гостиницу, не получив на то разрешений. Работы начались около четырех лет назад.

В 2023 году городские власти зафиксировали самовольное строительство третьего этажа и потребовали демонтировать незаконную часть. Проведенная судебная экспертиза установила, что объект не соответствует градостроительным нормам и выходит за пределы земельного участка.

Согласно техпаспорту 2008 года, площадь застройки составляла 1280 кв. метров. Сейчас она увеличилась примерно до 1465 "квадратов", в том числе за счет возведения подиума высотой чуть менее метра. В том же году суд ввел обеспечительные меры, запретив проведение реконструкции и любые регистрационные действия с объектом.

Некоторое время здание скрывалось за фальшфасадом, который впоследствии демонтировали. Оказалось, над двухэтажным строением продолжается возведение третьего этажа. Недавно на площадке вновь фиксировались строительные работы.

"Администрация Нижегородского района направила заявление о принятии к компании "Парма" мер административного воздействия для принудительного исполнения судебного акта", — сообщили нам в пресс-службе мэрии.

В начале 2026 года минимущества подало иск к ООО "Парма". Ведомство требует снести не только незаконную пристройку, но и все здание бывшего клуба.