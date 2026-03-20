  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Реконструкцию бывшего клуба Рокко в Нижнем Новгороде остановят принудительно

Фото: Анастасия Степаненко/ КП-Нижний Новгород

Реконструкция бывшего клуба "Рокко" на улице Минина в Нижнем Новгороде продолжается, несмотря на отсутствие разрешения на строительство и действующий судебный запрет. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", власти намерены добиться остановки работ в принудительном порядке.

Здание, о котором идет речь, не является объектом культурного наследия, однако находится в границах исторической территории города. Владельцем выступает ООО "Парма" (связано с бизнесменом Андреем Климентьевым). Компания планировала переделать объект под гостиницу, не получив на то разрешений. Работы начались около четырех лет назад.

В 2023 году городские власти зафиксировали самовольное строительство третьего этажа и потребовали демонтировать незаконную часть. Проведенная судебная экспертиза установила, что объект не соответствует градостроительным нормам и выходит за пределы земельного участка.

Согласно техпаспорту 2008 года, площадь застройки составляла 1280 кв. метров. Сейчас она увеличилась примерно до 1465 "квадратов", в том числе за счет возведения подиума высотой чуть менее метра. В том же году суд ввел обеспечительные меры, запретив проведение реконструкции и любые регистрационные действия с объектом.

Некоторое время здание скрывалось за фальшфасадом, который впоследствии демонтировали. Оказалось, над двухэтажным строением продолжается возведение третьего этажа. Недавно на площадке вновь фиксировались строительные работы.

"Администрация Нижегородского района направила заявление о принятии к компании "Парма" мер административного воздействия для принудительного исполнения судебного акта", — сообщили нам в пресс-службе мэрии.

В начале 2026 года минимущества подало иск к ООО "Парма". Ведомство требует снести не только незаконную пристройку, но и все здание бывшего клуба.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных