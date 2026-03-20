Спрос на экстренную контрацепцию падает в Нижегородской области

В Нижегородской области снизился спрос на препараты экстренной контрацепции. По данным, которые привёл главред ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, в 2025 году жители региона приобрели 38,3 тысячи упаковок таких средств.

По сравнению с предыдущим периодом продажи сократились на 6,3%. По уровню потребления экстренной контрацепции регион занял 64-е место среди субъектов России.

Показатель составил 12,5 упаковок на тысячу человек. Никонов предположил, что снижение спроса может быть связано с переходом жителей на плановую контрацепцию, а также с уменьшением числа спонтанных половых контактов.

В начале 2026 года тенденция сохраняется. По информации аналитической компании RNC Pharma, в регионе уже реализовано около 6 тысяч упаковок посткоитальных контрацептивов на общую сумму 5,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы потратили 104,8 млн рублей на лекарства от мигрени в 2025 году.