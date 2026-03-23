Войска беспилотных систем пополнила еще одна группа нижегородских добровольцев Общество

Из Нижнего Новгорода на специализированный полигон Министерства обороны России отправилась ещё одна группа нижегородских добровольцев. После двухмесячной подготовки молодые люди приступят к выполнению задач спецоперации в качестве операторов БПЛА. Многие из добровольцев этой группы работают на стратегически важных предприятиях Нижегородской области и готовы применить имеющиеся профессиональные навыки на военном поприще.

Начальник смены электроцеха одного из заводов региона рассказал, что по образованию он - инженер радиоэлектронных технологий. Вступил в ряды войск беспилотных систем, чтобы в том числе подать пример своим сыновьям.

«У меня сыновья учатся в школе, хочу быть для них примером патриотизма и мужества, обеспечить им безопасное будущее. Брат моего деда воевал во время Великой Отечественной, героически погиб в боях против нацистов, награжден государственной наградой. Мы никогда не забудем его подвиг. Уверен: как и тогда, мы защитим интересы нашей страны», - подчеркнул нижегородец.

Другого добровольца, тоже работающего на промышленном предприятии, на службу вдохновили друзья с передовой СВО, бойцы штурмового отряда. Своей главной задачей в современных условиях ведения боевых действиях будущий дроновод считает защиту нашей армии и территории с воздуха.

«Меня привлекает работа с новыми технологиями. Я готов и хочу обучиться всему необходимому, чтобы быть уверенным в себе на фронте. После подготовки отправлюсь помогать нашим штурмовикам. Победа будет за нами, потому что у нас сильная армия, сплоченный народ», - резюмировал он.

Напомним, отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является гарантия службы не на передовой.

Для военнослужащих войск БПЛА, принимающих участие в специальной военной операции, предусмотрена единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей, а также дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, что в Нижегородской области также работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.