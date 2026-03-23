Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Общество

23 марта 2026 15:20 Общество
Андрей Воробьёв запустил новый участок трассы ЮЛА в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье торжественно открыли новый пятикилометровый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от посёлка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Как сообщает 360.ru, на открытии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который отметил значимость проекта для региона.

Особенностью нового участка является отсутствие светофоров, что сократит время в пути для жителей Люберец, Раменского, Томилино, Красково и Малаховки. Новая магистраль улучшит транспортную доступность до трассы М-5 "Урал", Лыткаринского шоссе и прилегающих дорог, освободив их от транзитного транспорта.

ЮЛА является частью масштабного проекта, сравнимого с дублёром МКАД. От Минского шоссе до трассы М-12 будет создана сквозная магистраль, разгружающая населённые пункты Подмосковья. На участке построены путепроводы через Быковское шоссе и железнодорожные пути, а также мосты через реку Пехорку. Завершаются установка освещения и шумозащитных экранов. Съезд с трассы М-5 "Урал" в сторону Москвы будет открыт через две недели.

Новый участок сократил время пути из поселка Мирный до Люберец с 35-40 до 14 минут. Общая протяжённость ЮЛА составит около 45 км, проходя через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ, улучшая транспортную доступность для более 3,5 млн человек.

Полностью завершить ЮЛА планируется в этом году, на данный момент готовность трассы составляет 85%. В этом году будут запущены ещё два участка: от Егорьевского шоссе до трассы М-12 и от жилого комплекса "Видный город" до Каширского шоссе.

Губернатор подчеркнул, что каждый этап строительства важен. В следующем году планируется связать трассы М-12 и М-5 "Урал". ЮЛА станет связующим звеном между ключевыми трассами региона, разгружая МКАД и улучшая транспортную доступность, например, сокращая время до аэропортов Домодедово и Жуковский в 2,5 раза.

