Турпоток в Керженский заповедник вырос в 2,1 раза Общество

Фото: Керженский заповедник/ Сергей Суров

Туристический поток в Керженский заповедник в Нижегородской области за последние четыре года увеличился в 2,1 раза и приблизился к 25 тысячам человек в год. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов.

Если по итогам 2022 года заповедник посетили 11,8 тысячи человек, то в 2025 году число гостей почти достигло 25 тысяч.

Площадь Керженского заповедника превышает 46,8 тысячи гектаров. Одной из главных точек притяжения для туристов остается экскурсионная тропа "Земля оленей", созданная вокруг демонстрационного вольера. Здесь реализуется программа восстановления популяции лесного северного оленя, которая ведется с 2014 года.

За это время в вольерах родились 34 олененка, а с 2020 года в дикую природу выпустили 22 животных. Уже на воле появились еще 10 оленят. С 2025 года северный олень, являющийся гербовым символом Нижегородской области, находится под опекой нацпроекта "Экологическое благополучие".

Глава регионального минтуризма Сергей Яковлев отметил, что в заповеднике реализуется единственная в России государственная программа по восстановлению лесного северного оленя. Ее цель — вернуть вид, исчезнувший на территории области более века назад из-за перепромысла. По его словам, благодаря работе специалистов животное уже не считается исчезнувшим видом Красной книги региона, однако работа по увеличению численности продолжается.

Глава ведомства подчеркнул, что опыт Керженского заповедника демонстрирует баланс между охраной природы и развитием туризма. По его словам, туристов привлекает возможность увидеть восстановленную популяцию, а также провести время в заповедной природе.

"Люди едут в заповедник, в первую очередь, за возрожденным чудом. Оказавшись здесь, гости понимают: заповедная природа затягивает", — отметил Яковлев.

Он добавил, что развитие инфраструктуры позволило повысить качество туристического опыта. В частности, на территории центральной усадьбы в поселке Рустай Борского округа появился глэмпинг, благодаря чему туристы стали чаще оставаться с ночевкой.

По словам министра, рост посещаемости в последние годы обеспечен в основном за счет самостоятельных путешественников.

"Удвоение посещаемости произошло не за счет школьных групп или корпоративных заездов, а благодаря частным туристам", — сказал Яковлев, пояснив, что современные туристы предпочитают путешествовать в своем темпе, используя аудиогиды и навигацию, что позволяет одновременно снизить нагрузку на природу и повысить качество отдыха.

В министерстве напомнили, что развитие экологического туризма остается одним из приоритетов регионального правительства в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Основная задача — сохранить природные территории и одновременно обеспечить социально-экономическое развитие прилегающих районов.

ФГБУ "Нижегородское Поволжье" управляет не только Керженским заповедником, но и национальным парком "Нижегородское Поволжье" имени В.А. Лебедева, созданным в 2024 году. В его состав входят пять участков, расположенных в девяти муниципальных образованиях региона, включая Арзамас и Кстовский район Нижнего Новгорода.

Для посещения открыты Поволжский, Килемарский, Камско-Бакалдинский, Пустынский и Ичалковский участки парка, расположенные в разных природных зонах области.

Национальные проекты "Экологическое благополучие" и "Туризм и гостеприимство" инициированы президентом России Владимиром Путиным. Они направлены на сохранение окружающей среды, развитие инфраструктуры и повышение качества туристических услуг.