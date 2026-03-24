Александр Курдюмов намерен участвовать в выборах в Госдуму

Александр Курдюмов может вновь принять участие в выборах в Госдуму от ЛДПР. Об этом "Ведомостям" сообщили два источника в партии, а также подтвердил сам Курдюмов.

Напомним, что у Курдюмова истекают полномочия в Центризбиркоме. В новый состав ЦИКа он не вошел и теперь собирается в думской кампании. Решение о том, будет ли он выдвигаться по федеральной части списка или по региональной группе, примет съезд ЛДПР.

До перехода в ЦИК в 2021 году Курдюмов был депутатом Госдумы на протяжении четырех созывов (IV, V, VI и VII). Правда, после избрания в ГД пятого созыва он сложил полномочия депутата через год.

Сейчас Курдюмов занимает должность первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР по административному и операционному управлению.

Его возможное возвращение в Госдуму обсуждается на фоне исключения из ЛДПР ряда партийных ветеранов. В июне 2025 года из фракции был исключен глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. На прошлой неделе из партии также исключили зампреда комитета по информполитике, ИТ и связи Андрея Свинцова.

Ранее выяснилось, что депутат Госдумы Вадим Булавинов заканчивает политическую карьеру.