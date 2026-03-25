Заболеваемость туберкулезом снизилась в 2 раза в Нижегородской области

25 марта 2026 09:34 Общество
За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Нижегородской области сократилась в два раза. По итогам 2025 года показатель составил 16 случаев на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза ниже среднероссийского уровня, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В 2025 году охват детей иммунодиагностикой, включая пробу Манту и Диаскинтест, достиг 97%. Флюорографическое обследование прошли 75,5% взрослого населения при контрольном уровне 73,5%.

Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза. Основным источником инфекции является больной с открытой формой заболевания, реже — зараженное животное, в частности крупный рогатый скот. Передача возможна воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями, при контакте с зараженными поверхностями, а также пищевым путем — при употреблении молока и мяса от больного животного. Инкубационный период может длиться от трех месяцев до нескольких лет.

В группе риска находятся дети раннего возраста, подростки, пожилые люди, пациенты с ВИЧ и СПИД, люди с недостаточным питанием, часто переохлаждающиеся, а также проживающие в сырых, плохо отапливаемых и непроветриваемых помещениях.

Для профилактики туберкулеза у детей применяются вакцины БЦЖ и БЦЖ-М. Прививку делают в роддоме на 3-7-й день жизни. Вакцинация защищает от тяжелых форм заболевания, включая туберкулезный менингит и генерализованный туберкулез, а также снижает риск перехода скрытой инфекции в активную форму. Ревакцинация проводится неинфицированным детям в возрасте 6-7 лет.

К мерам профилактики также относятся регулярные обследования для раннего выявления болезни: иммунодиагностические тесты у детей и флюорография у взрослых. Специалисты подчеркивают, что важную роль играют здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, полноценное питание, физическая активность, пребывание на свежем воздухе, своевременное лечение заболеваний, снижение уровня стресса и соблюдение правил личной гигиены.

Подробнее о туберкулезе рассказала заместитель главврача Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера Наталья Бородина.

