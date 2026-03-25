"Ростелеком" организовал в Нижнем Новгороде общешкольный турнир по игре "Безопасный интернет"

Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
Общество

25 марта 2026 18:10 Общество
Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

 «Ростелеком» организовал в Нижнем Новгороде турнир по настольной игре «Безопасный интернет» среди учащихся младших и средних классов общеобразовательных школ. В соревнованиях приняли участие 110 ребят от 9 до 12 лет, прошедших подготовку по теме кибербезопасности во время отборочных туров в нижегородских и кстовских школах. Мероприятие прошло в технопарке «Кванториум» при поддержке министерства образования и науки Нижегородской области и департамента образования Нижнего Новгорода.

В первом раунде в настольной игре соревновались 22 команды, по очереди отвечая на вопросы о фишинге, надежных паролях, вирусах и спаме, во втором — шесть сборных, показавших лучшие результаты, решали задачи о киберугрозах онлайн.

Второе и третье призовые места заняли команды нижегородской гимназии № 67 и средней школы № 8 Кстова. Победитель турнира — команда школы № 187.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” регулярно обучает школьников онлайн‑грамотности: основы безопасного поведения в интернете лучше осваивать с детства. В этом помогает игра “Безопасный интернет” — она в увлекательной форме знакомит участников с правилами поведения в Cети и учит противостоять киберугрозам. Полученные знания школьники смогут передать своим одноклассникам и друзьям».

Светлана Непокорова, директор технопарка «Кванториум»:

«Благодаря игре дети получают ценный опыт: они могут совершать ошибки — и это нормально, одновременно появляется уверенность в использовании цифровых технологий. Ребята, которые приняли участие в турнире, теперь лучше распознают онлайн‑риски и точно смогут использовать новые знания в жизни».

Подростки, пришедшие на турнир, стали первыми участниками Нижегородской школьной лиги безопасного интернета. Каждому организаторы подарили стикеры с изображением главного героя настольной игры — Антивируса.

Все участники турнира получили от «Ростелекома» сертификаты и сувениры, а победители и призеры — гаджеты.

Настольную игру «Безопасный интернет» разработала редакция журнала «Радуга» при содействии «Ростелекома».

(6+) 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных