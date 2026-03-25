«Ростелеком» организовал в Нижнем Новгороде общешкольный турнир по игре «Безопасный интернет»

«Ростелеком» организовал в Нижнем Новгороде турнир по настольной игре «Безопасный интернет» среди учащихся младших и средних классов общеобразовательных школ. В соревнованиях приняли участие 110 ребят от 9 до 12 лет, прошедших подготовку по теме кибербезопасности во время отборочных туров в нижегородских и кстовских школах. Мероприятие прошло в технопарке «Кванториум» при поддержке министерства образования и науки Нижегородской области и департамента образования Нижнего Новгорода.

В первом раунде в настольной игре соревновались 22 команды, по очереди отвечая на вопросы о фишинге, надежных паролях, вирусах и спаме, во втором — шесть сборных, показавших лучшие результаты, решали задачи о киберугрозах онлайн.

Второе и третье призовые места заняли команды нижегородской гимназии № 67 и средней школы № 8 Кстова. Победитель турнира — команда школы № 187.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” регулярно обучает школьников онлайн‑грамотности: основы безопасного поведения в интернете лучше осваивать с детства. В этом помогает игра “Безопасный интернет” — она в увлекательной форме знакомит участников с правилами поведения в Cети и учит противостоять киберугрозам. Полученные знания школьники смогут передать своим одноклассникам и друзьям».

Светлана Непокорова, директор технопарка «Кванториум»:

«Благодаря игре дети получают ценный опыт: они могут совершать ошибки — и это нормально, одновременно появляется уверенность в использовании цифровых технологий. Ребята, которые приняли участие в турнире, теперь лучше распознают онлайн‑риски и точно смогут использовать новые знания в жизни».

Подростки, пришедшие на турнир, стали первыми участниками Нижегородской школьной лиги безопасного интернета. Каждому организаторы подарили стикеры с изображением главного героя настольной игры — Антивируса.

Все участники турнира получили от «Ростелекома» сертификаты и сувениры, а победители и призеры — гаджеты.

Настольную игру «Безопасный интернет» разработала редакция журнала «Радуга» при содействии «Ростелекома».

