Нижегородцы установили более 100 кормушек в рамках акции соцучастковых Общество

Нижегородские социальные участковые провели экологическую акцию по изготовлению и установке кормушек для птиц. Мероприятия прошли во дворах, парках и на общественных территориях, объединив жителей разных возрастов. В Нижнем Новгороде, Дзержинске и других населенных пунктах региона в общей сложности установили более ста кормушек.

Участники акции самостоятельно делали и украшали кормушки, после чего размещали их на придомовых территориях и в зеленых зонах. К инициативе активно присоединились дети, родители и представители старшего поколения.

Организаторы отмечают, что ключевой задачей стало не только оказание помощи пернатым, но и формирование культуры добрых дел, развитие бережного отношения к окружающей среде и укрепление добрососедских связей.

Соцучастковый Советского района Татьяна Сысоева подчеркнула, что такие акции помогают объединять жителей вокруг простых, но значимых дел. По ее словам, люди разных возрастов включаются в процесс, знакомятся, общаются и совместно участвуют в благоустройстве.

"Для нас важно не только помогать в решении повседневных вопросов, но и создавать инициативы, которые оживляют дворы и формируют активное сообщество", - отметила активистка.

Инициатива получила и экспертную оценку. Специалист по лечению птиц ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" Анастасия Фролова обратила внимание, что докорм птиц играет важную роль в поддержании городской экосистемы, поскольку из-за присутствия человека их кормовая база сокращается.

Она также подчеркнула важность правильного размещения кормушек и использования подходящего корма, добавив, что подобные проекты способствуют формированию экологической культуры у жителей.

Жители региона положительно оценили акцию, отметив, что она создает теплую атмосферу и способствует общению между соседями.

Нижегородка Наталья Щепина рассказала, что такие инициативы близки ей по духу: "На протяжении всех 45 лет стажа такие акции объединяют людей ради добрых и правильных дел, а дворы и парки становятся уютнее".

По словам участников, многие семьи присоединились к акции вместе с детьми. Родители отметили ценность совместного времяпрепровождения, а дети выразили готовность и дальше следить за наличием корма в кормушках.

Организаторы подчеркивают: акция стала примером того, как простые добрые дела могут объединять людей, создавать комфортную городскую среду и наполнять общественные пространства жизнью.

Проект "Социальный участковый" планирует продолжить реализацию подобных инициатив.