Заксобрание одобрило кадровые перестановки в нижегородском правительстве

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило кадровые перестановки в региональном правительстве.
Ранее глава региона Глеб Никитин ввел новую должность — первый заместитель губернатора. На эту должность он поставил своего зама Андрея Гнеушева.
Убрав с поста замгубернатора Александра Павлова (отвечал за блок по безопасности), назначил Сергея Половникова.
Министра внутренней политики Павла Карасева сделали зампредом правительства, а Владимира Жарова назначили зампредом по вопросам СВО.
Как отмечалось ранее, Половников, Карасев и Жаров входят в блок Гнеушева.
Зампредом по строительному блоку стал Павел Саватеев (прежде эту должность занимал Иван Каргин). А зампредом по экономике и инвестициям назначен Артур Батурский.
Все эти решения были поддержаны депутатами на заседании 27 марта.
