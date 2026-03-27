27 марта 2026 11:03 Политика
Заксобрание одобрило кадровые перестановки в нижегородском правительстве

Фото: Александр Воложанин

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило кадровые перестановки в региональном правительстве.

Ранее глава региона Глеб Никитин ввел новую должность — первый заместитель губернатора. На эту должность он поставил своего зама Андрея Гнеушева.

Убрав с поста замгубернатора Александра Павлова (отвечал за блок по безопасности), назначил Сергея Половникова.

Министра внутренней политики Павла Карасева сделали зампредом правительства, а Владимира Жарова назначили зампредом по вопросам СВО.

Как отмечалось ранее, Половников, Карасев и Жаров входят в блок Гнеушева.

Зампредом по строительному блоку стал Павел Саватеев (прежде эту должность занимал Иван Каргин). А зампредом по экономике и инвестициям назначен Артур Батурский

Все эти решения были поддержаны депутатами на заседании 27 марта.

