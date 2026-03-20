Министр Саватеев стал и.о. зампреда нижегородского правительства Политика

Глава регионального минтранса Павел Саватеев назначен и.о. зампреда регионального правительства. Ранее этот пост занимал Иван Каргин, который покинул должность по собственному желанию.

По данным пресс-службы регионального правительства, врио министра транспорта и автодорог назначен замминистра Андрей Ермолаев.

Ранее губернатор Глеб Никитин назначил и.о. зампреда правительства Павла Карасева. При этом он сохранит пост министра внутренней региональной и муниципальной политики.