Артур Батурский назначен и.о. зампреда нижегородского правительства Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о назначении Артура Батурского и.о. заместителя председателя регионального правительства. К исполнению обязанностей он приступил с 10 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства.

В новой должности Батурский будет курировать сферу инвестиций. В его ведении окажется работа министерства экономического развития и инвестиций, а также министерства имущественных и земельных отношений. Он включен в блок заместителя губернатора Егора Полякова.

Ранее Артур Батурский занимал пост заместителя министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Он родился в 1987 году в городе Гайворон Кировоградской области. В 2009 году окончил Вестминстерский университет в Лондоне, а в 2020 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2012 по 2018 год Батурский возглавлял ООО "Землеугодие-Инвест". В 2018-2021 годах работал в администрации городского округа город Бор, где занимал должности управляющего делами, начальника управления инвестиционной политики и развития бизнеса, заместителя главы администрации и первого заместителя главы. С 2021 года перешел на работу в региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Артур Батурский имеет классный чин действительного государственного советника Нижегородской области 1 класса. Он отмечен благодарственными письмами правительства региона и председателя Законодательного собрания.

Вопрос о его назначении на должность заместителя председателя правительства будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Виктор Анисимов назначен министром науки и высшего образования Нижегородской области.