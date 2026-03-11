Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Политика
11 марта 2026 13:23
Артур Батурский назначен и.о. зампреда нижегородского правительства
11 марта 2026 12:14
Национальный антитеррористический комитет отметил 20-летие со дня создания
11 марта 2026 11:54
Екатерина Лебедева: "Структурные изменения в правительстве региона направлены на достижение долгосрочного эффекта"
11 марта 2026 09:56
Что известно о новом министре науки Нижегородской области
11 марта 2026 09:41
Нижегородское министерство науки и высшего образования возглавил Виктор Анисимов
10 марта 2026 17:29
Ольга Щетинина: "Народная программа — это живой документ, который формируется на основе предложений людей"
10 марта 2026 16:43
Вадим Андрюхин: "Глеб Никитин лишний раз показал, что может решать задачи системно"
10 марта 2026 15:37
Василий Суханов: "Губернатор выбрал правильный момент для структурных изменений в нижегородском правительстве"
10 марта 2026 15:33
Евгений Чинцов: "Нижегородская область уверенно движется вперед, последовательно реализуя важнейшие инициативы"
10 марта 2026 14:14
Нижегородского сенатора Дмитрия Краснова включили в комитет СФ по обороне
Политика

Артур Батурский назначен и.о. зампреда нижегородского правительства

11 марта 2026 13:23 Политика
Артур Батурский назначен и.о. зампреда нижегородского правительства

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о назначении Артура Батурского и.о. заместителя председателя регионального правительства. К исполнению обязанностей он приступил с 10 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства.

В новой должности Батурский будет курировать сферу инвестиций. В его ведении окажется работа министерства экономического развития и инвестиций, а также министерства имущественных и земельных отношений. Он включен в блок заместителя губернатора Егора Полякова.

Ранее Артур Батурский занимал пост заместителя министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области. 

Он родился в 1987 году в городе Гайворон Кировоградской области. В 2009 году окончил Вестминстерский университет в Лондоне, а в 2020 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2012 по 2018 год Батурский возглавлял ООО "Землеугодие-Инвест". В 2018-2021 годах работал в администрации городского округа город Бор, где занимал должности управляющего делами, начальника управления инвестиционной политики и развития бизнеса, заместителя главы администрации и первого заместителя главы. С 2021 года перешел на работу в региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Артур Батурский имеет классный чин действительного государственного советника Нижегородской области 1 класса. Он отмечен благодарственными письмами правительства региона и председателя Законодательного собрания.

Вопрос о его назначении на должность заместителя председателя правительства будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Виктор Анисимов назначен министром науки и высшего образования Нижегородской области.

Артур Батурский Назначения Правительство Нижегородской области
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных