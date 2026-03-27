Десять лет со дня образования Росгвардии отметили в ПФО

Фото: Управление Приволжского ордена Жукова округа войск нацгвардии РФ

В управлении Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ состоялось торжественное собрание, посвященное 10-й годовщине со дня образования Росгвардии.

В мероприятии приняли участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представители исполнительной власти и силовых структур, депутаты и духовенство.

Игорь Комаров поздравил личный состав округа, подчеркнув, что Росгвардия является "неотъемлемым и надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан".

Он отметил, что ведомство выполняет задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, включая борьбу с терроризмом и организованной преступностью, охрану общественного порядка и особо важных гособъектов, а также контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью.

Глеб Никитин, обращаясь к военнослужащим, заявил, что сегодня каждый из них "пишет современную историю службы", демонстрируя профессионализм и преданность присяге. Девиз росгвардейцев — "Всегда на страже!", и отметил их вклад в обеспечение безопасности, участие в ликвидации последствий ЧС и защиту национальных интересов. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал ветеранам службы.

Командующий Приволжским ордена Жукова округом войск нацгвардии РФ генерал-полковник Сергей Просяник подчеркнул, что создание Росгвардии стало новой вехой в истории войск правопорядка. По его словам, сегодня подразделения участвуют в обеспечении государственной и общественной безопасности, в том числе на воссоединенных территориях, а также выполняют задачи в ходе СВО и обеспечивают правопорядок в регионах ПФО. С момента образования ведомства военнослужащие и сотрудники округа удостоены 3000 государственных и более 6000 ведомственных наград за мужество и героизм.

В гарнизонном клубе прошла церемония награждения. Отличившимся военнослужащим и сотрудникам вручили государственные и ведомственные награды, благодарственные письма и ценные подарки.

Кроме того, Сергей Просяник наградил Игоря Комарова и Глеба Никитина памятными медалями "10 лет Росгвардии". Олег Мельниченко удостоен медали "За боевое содружество" и памятной медали "10 лет Росгвардии".

Торжественные мероприятия завершились праздничным концертом с участием творческих коллективов ансамбля песни и пляски и оркестра штаба округа. После официальной части участники церемонии возложили цветы к мемориалу "Памяти военнослужащих и сотрудников округа, погибших при исполнении воинского и служебного долга".

