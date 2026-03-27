  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

34 нижегородкам вручили почетный знак и звание "Посол культуры Союза женщин России"

27 марта 2026 15:45 Общество
34 нижегородкам вручили почетный знак и звание Посол культуры Союза женщин России

Фото: Максим Огурцов

34 жителям Нижегородской области вручили почетный знак и звание «Посол культуры Союза женщин России» за реализацию инициатив и проектов в области культуры и искусства, семейного и патриотического воспитания. Торжественное мероприятие организовало нижегородское региональное отделение Союза женщин России.

 Почетный знак «Посол культуры Союза женщин России» является общественной наградой, учрежденной Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России». Это звание за особый личный вклад в культурное просвещение и популяризацию семейных ценностей. Клуб послов культуры Союза женщин России объединяет ярких, выдающихся, активных деятелей сфер образования, культуры, искусств и масс-медиа всех регионов России.

 «Все вы сегодня становитесь амбассадорами клуба послов культуры Союза женщин России, цель которого – сохранение культурного наследия страны, традиционного уклада семьи и воспитание молодежи в духе традиционных ценностей. Мы уверены, что сегодняшняя встреча станет началом новых совместных инициатив, поможет в развитии ваших социокультурных проектов на своих территориях, объединит и преумножит ваши ресурсы и возможности», - обратилась к участникам церемонии председатель регионального отделения Союза женщин России Ольга Краснова.

Свои творческие выступления подарили участникам церемонии воспитанники и педагоги творческих коллективов Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова – танцевальный коллектив «Пионерия» и детская эстрадная студия «Пилот».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Женсовет Награды
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных