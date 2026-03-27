34 нижегородкам вручили почетный знак и звание "Посол культуры Союза женщин России" Общество

Фото: Максим Огурцов

34 жителям Нижегородской области вручили почетный знак и звание «Посол культуры Союза женщин России» за реализацию инициатив и проектов в области культуры и искусства, семейного и патриотического воспитания. Торжественное мероприятие организовало нижегородское региональное отделение Союза женщин России.

Почетный знак «Посол культуры Союза женщин России» является общественной наградой, учрежденной Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России». Это звание за особый личный вклад в культурное просвещение и популяризацию семейных ценностей. Клуб послов культуры Союза женщин России объединяет ярких, выдающихся, активных деятелей сфер образования, культуры, искусств и масс-медиа всех регионов России.

«Все вы сегодня становитесь амбассадорами клуба послов культуры Союза женщин России, цель которого – сохранение культурного наследия страны, традиционного уклада семьи и воспитание молодежи в духе традиционных ценностей. Мы уверены, что сегодняшняя встреча станет началом новых совместных инициатив, поможет в развитии ваших социокультурных проектов на своих территориях, объединит и преумножит ваши ресурсы и возможности», - обратилась к участникам церемонии председатель регионального отделения Союза женщин России Ольга Краснова.

Свои творческие выступления подарили участникам церемонии воспитанники и педагоги творческих коллективов Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова – танцевальный коллектив «Пионерия» и детская эстрадная студия «Пилот».