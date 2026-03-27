Нижегородская область вошла в топ-5 по числу заявок на участие в 6-м сезоне проекта "Твой ход" Общество

Нижегородская область вошла в топ-5 по количеству заявок на участие в шестом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году на участие в проекте поступило более 32 тысяч заявок со всей страны, в том числе от 1 409 студентов из Нижегородской области, которые уже готовятся приступить к выполнению заданий конкурсных треков, чтобы воплотить свои идеи в жизнь, развить лидерские качества и открыть новые профессиональные возможности.

В шестом сезоне проекта «Твой ход» студенты получили возможность выбрать один из пяти конкурсных треков: «Делаю», «Твой ход, староста!», «Вдохновляю», «Определяю» и «Открываю». Каждый трек предлагает участникам не только проявить свои навыки, но и продемонстрировать смелые идеи в разнообразных областях.

«Проект «Твой ход» становится для студентов не просто конкурсом, а точкой старта их личностной и профессиональной траектории. Мы видим, как год от года растет интерес: молодые люди все увереннее заявляют о своих инициативах. Сама по себе поданная заявка – это уже важный шаг, и для многих он был самым сложным: решиться, поверить в свои силы, сказать себе «я смогу». Впереди у вас насыщенный путь, полный возможностей. Желаю каждому участнику не останавливаться, смело идти к своей цели и обязательно одержать ту победу, которую вы для себя наметили», – отметила директор по коммуникациям президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.

В треке «Делаю», ориентированном на выявление и поддержку студенческих лидеров, чьи проектные инициативы становятся точкой притяжения для окружающих, в Нижегородской области было подано 355 заявок. В течение девяти месяцев участники будут разрабатывать и реализовывать собственные проекты, проходить образовательные курсы и организовывать акции. По итогам конкурса определятся 100 лучших проектов, лидеры которых получат премию в размере 1 000 000 рублей.

На трек «Твой ход, староста!», направленный на развитие старост академических групп, из Нижегородской области поступило 295 заявок. Участникам предстоит продемонстрировать навыки организации учебного процесса, эффективной коммуникации, представления интересов студентов и участия в развитии образовательной среды. По итогам конкурсных испытаний не более 500 победителей будут получать премию на протяжении шести месяцев, что станет значимой поддержкой их деятельности.

В треке «Вдохновляю» региональным командам предстоит проводить акции, вовлекающие студентов в жизнь единого студенческого сообщества и способствующих развитию местных инициатив. По завершении конкурсного периода будут определены 15 сильнейших команд, победители которых получат премию на развитие команд в 2027 году.

В треке «Определяю», посвященном исследованию мнений студенческого сообщества по социальным и образовательным вопросам, в Нижегородской области подано 566 заявок. 200 участников с наибольшим количеством баллов будут приглашены на итоговое мероприятие проекта и получат призы и подарки от партнеров.

На трек «Открываю», направленный на поддержку первокурсников и знакомство с возможностями студенческого сообщества, заявочная кампания стартует в августе. По итогам конкурсных испытаний будут выбраны 200 победителей, которые получат премию на следующие шесть месяцев обучения и приглашение на итоговое мероприятие.

Кроме того, организаторы расширили возможности для творческого самовыражения: студенты могли подать заявки на спецпроекты «Твой ход х Импровизация» и «Твой ход х Дебаттл», а также на флагманскую программу «Жить и создавать в России», открывающую новые горизонты для личного и профессионального развития.

«Каждая заявка, которую мы получили, – это маленькая искра большого потенциала. Мы видим, как студенты не просто учатся, а берут ответственность за изменения вокруг себя: в университетах, регионах, в стране. Проект «Твой ход» объединяет молодых людей, готовых превращать идеи в реальные проекты, и видеть их рост, энтузиазм и смелость – вот что делает нашу работу по-настоящему значимой. С каждым годом вовлеченность студентов нашей страны растет, и вместе мы формируем поколение, способное действовать и создавать будущее», – отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» Юлия Епифанова.

Спецпроекты «Твой ход х Дебаттл» и «Твой ход х Импровизация» вызвали большой интерес: на первый поступило 37 заявок, а на второй – 46.

По результатам конкурсного отбора во флагманскую программу «Жить и создавать в России» от Нижегородской области прошли 109 студентов. Инициатива направлена на подготовку лидеров студенческого сообщества и объединяет в себе блоки рефлексии, походы, практико-ориентированные занятия, а также форсайт-сессию, способствующую развитию стратегического мышления и формированию образа будущего участников

Проект «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.