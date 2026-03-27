26 марта 2026 16:41
Минобороны РФ информирует о порядке действий по поиску военнослужащего

Министерство обороны Российской Федерации продолжает выполнение комплекса мероприятий по организации розыска и установлению личности военнослужащих в случае их гибели или пропади без вести в период проведения специальной военной операции.

Для установления личности без вести пропавших и погибших военнослужащих их родственникам необходимо сдавать биологический материал для проведения сравнительной генетической экспертизы.

Бесплатно сдать биоматериал можно в одном из региональных филиалов фонда «Защитники Отечества». Сведения о результатах сдачи биоматериала и выделении генотипа можно запросить в военном комиссариате, а также в филиале фонда «Защитники Отечества».

Биоматериал могут сдать мать, отец, родные брат или сестра. При их отсутствии материал могут сдать бабушка и дедушка. Если у военнослужащего нет биологических родственников, то можно сдать предметы личной гигиены – бритва, расческа, зубная щетка.

Родственники могут подать обращение через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны РФ (mil.ru). Также во вкладке «Военно-социальный центр» на главной странице сайта ознакомиться с памяткой для родственников военнослужащего пропавшего без вести и положенными видами выплат членам семьи военнослужащего.

Памятка по поиску военнослужащего

  1. Для организации розыскных мероприятий и социальных выплат государства рекомендуется собрать все необходимые документы (сведения) – данные паспорта, СНИЛС, ИНН, личные номер военнослужащего, когда последний раз выходил на связь и откуда, номер роты полка, воинской части. А также особые приметы - нательный крест, амулет, браслет, шрамы, татуировки, родинки, снимки челюстно-лицевого отдела.

  2. После сбора документов необходимо прибыть в военный комиссариат, где будет предложено предоставить уточненные данные о близком человеке, с целью составления информационно-опознавательной карты, необходимой для организации розыскных мероприятий.

  3. В военном комиссариате предложат подать заявление для оформления получения денежного довольствия, полагающегося военнослужащему, пропавшего без вести (при наличии полученного извещения, заверенного печатью) и ежемесячной социальной выплаты детям. На установление выплат может потребоваться до двух месяцев. С собой необходимо иметь сведения о членах семьи (жена, дети, а случае их отсутствия родители) военнослужащего и их номера телефонов, заявления членов семьи. реквизиты банковских счетов для перечисления денежного довольствия военнослужащего, полагающегося ко дню его безвестного отсутствия, на банковские счета членов его семьи; заявления членов семьи военнослужащего на получение ежемесячной социальной выплаты детям с приложением копий документов, удостоверяющих личность заявителя и копий свидетельств о рождении детей; копий документов, подтверждающих родственную связь. 2-3 фотографии военнослужащего, желательно высокой четкости, без головного убора, на документы. Размер фото не имеет значения – они будут оцифрованы.

  4. Военный комиссариат предложит сдать биоматериал для проведения биологических исследований на выделение ДНК. Процедура безболезненная.

Минобороны РФ предупреждает об опасности размещения просьб о розыске близких и персональных данных на различных сайтах. Не стоит обращаться в организации, предлагающие помочь с розыском за деньги – можно стать жертвой мошенников. Все мероприятия по розыску Минобороны проводит бесплатно.


 

