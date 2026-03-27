Нижегородец-ветеран СВО Александр Курицын прошел переподготовку на базе МГИМО

27 марта нижегородский ветеран СВО Александр Курицын получил диплом об окончании программы переподготовки на базе МГИМО. Дипломы ветеранам СВО, успешно прошедшим третий поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», вручили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, и председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
На протяжении десяти недель защитники из 16 регионов страны осваивали в Одинцовском филиале МГИМО компетенции, необходимые для эффективного управления городскими территориями. Среди них были не только кадровые военные, но и представители гражданских профессий: экономисты, инженеры, медицинские работники, юристы, педагоги, журналисты. На сегодняшний день это наиболее масштабная по количеству участников и продолжительности очная образовательная программа для ветеранов СВО.
«Программа действительно востребована среди наших ребят, работодателей и профильных ведомств. Обучение завершили уже более 60 человек. Ветераны СВО разрабатывают инициативы, которые напрямую ориентированы на регионы, малые города, охватывают широкий спектр вопросов, важных для всего общества. Вместе с командами губернаторов и отраслевыми министерствами будем помогать защитникам в реализации проектов и трудоустройстве. Уверена, что сегодняшние выпускники пополнят ряды управленцев, а их уникальный опыт и преданность Родине найдут достойное применение в мирной жизни», – отметила Анна Цивилева.
Программа включала семь учебных модулей и охватила широкий спектр компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности, ориентированной на развитие территорий. Лекционные и практические занятия коснулись государственного и муниципального управления, комплексного развития городских хозяйств и территорий, цифровизации и применения искусственного интеллекта, инвестиций, проектного управления, бюджетирования, госзакупок, экологии.
Ветеран СВО Александр Курицын, представлявший на программе Нижегородскую область, активно участвует в мероприятиях регионального филиала фонда «Защитники Отечества», который активно поддерживает его социальные инициативы и проекты. До участия в специальной военной операции он работал матросом-мотористом и служил в президентском полку. Участвовал в СВО с 2022-го по 2025 год, получил три ранения. Награжден медалью Суворова.
«Учеба в МГИМО стала для меня точкой опоры — здесь я снова почувствовал, что двигаюсь вперёд. Сейчас, когда все этапы позади, я рад, что дошёл до конца. Диплом от такого университета, как МГИМО, — это не просто «корочка». Это уверенность, что после службы есть будущее. И оно — в наших руках», – рассказал ветеран.
Обучение также предусматривало самостоятельную работу над проектами и практические занятия на инфраструктурных объектах Москвы и Московской области: в Мособлгазе, ситуационном центре Москвы, комплексе по переработке отходов «Нева», МУП «Водоканал» города Подольска, на заводе энергоутилизации «Свистягино», в Музее городского хозяйства Москвы, Московской областной Думе и других.
Занятия проводили более 20 преподавателей: доктора и кандидаты наук, доценты, ведущие научные сотрудники, руководители органов государственной власти, эксперты отрасли и опытные практики.
Четвертый модуль обучения для 30 ветеранов СВО по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» планируется в июне 2026 года.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.
