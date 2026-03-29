Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
29 марта 2026 12:47
Арзамасскую городскую больницу №1 возглавил Алексей Токарев
29 марта 2026 12:15
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Наставничество"  
29 марта 2026 11:59
Более 1,5 млн переходов на сайты-подделки заблокировано в Нижегородской области
29 марта 2026 11:34
Нижегородцам объяснили, для чего дороги весной моют с шампунем
29 марта 2026 10:54
В Нижегородской области в апреле стартует операция "Чистое поколение – 2026"
29 марта 2026 10:08
Тёплая переменчивая погода ждёт нижегородцев на новой неделе
29 марта 2026 09:00
Недовольным духотой в нижегородских автобусах предложили открывать окна
29 марта 2026 08:12
Онколог Гамаюнов призвал проходить диспансеризацию даже здоровых людей
28 марта 2026 17:00
Порядок оказания медпомощи детям обновили в России
28 марта 2026 15:47
Никитин обсудил с Щелоковым развитие городской среды Арзамаса
29 марта 2026 12:15 Общество
Фото: предоставлено организаторами

Министерство просвещения России запустило конкурс "Наставничество", который направлен на повышение престижа профессии педагога и наставника, а также на выявление лучших практик наставничества в различных сферах. Проект организован Институтом развития профессионального образования в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" .

Конкурс стартовал в марте в честь Дня наставника и продлится до июля. В этом году к участию приглашаются представители самых разных сфер: образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, молодёжной политики, бизнеса, а также работники государственных органов и предприятий.  

Регистрация на конкурс будет идти до 29 апреля. Отборочный этап пройдет с 30 апреля по 10 июля. Итоги будут подведены в июле.  

Состязание включает пять номинаций:  

  1. "Наставничество на производстве";

  2. "Наставничество в сфере образования, воспитания и молодёжной политики";

  3. "Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности";

  4. "Наставничество на государственной службе";

  5. "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве".

Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке: https://firpo.ru/registration/vserossiyskiy-konkurs-nastavnichestvo/.  

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте: https://firpo.ru/activities/events/vserossiyskiy-konkurs-nastavnichestvo-1.html.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
