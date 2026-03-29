Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Наставничество"

Министерство просвещения России запустило конкурс "Наставничество", который направлен на повышение престижа профессии педагога и наставника, а также на выявление лучших практик наставничества в различных сферах. Проект организован Институтом развития профессионального образования в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" .

Конкурс стартовал в марте в честь Дня наставника и продлится до июля. В этом году к участию приглашаются представители самых разных сфер: образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, молодёжной политики, бизнеса, а также работники государственных органов и предприятий.

Регистрация на конкурс будет идти до 29 апреля. Отборочный этап пройдет с 30 апреля по 10 июля. Итоги будут подведены в июле.

Состязание включает пять номинаций:

"Наставничество на производстве"; "Наставничество в сфере образования, воспитания и молодёжной политики"; "Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности"; "Наставничество на государственной службе"; "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве".

Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке: https://firpo.ru/registration/vserossiyskiy-konkurs-nastavnichestvo/.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте: https://firpo.ru/activities/events/vserossiyskiy-konkurs-nastavnichestvo-1.html.