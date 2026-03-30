Когда придут пенсии и пособия в апреле: график для Нижегородской области Общество

Нижегородское отделение Соцфонда России рассказало, по какому графику будут выплачиваться пенсии и социальные пособия в апреле.



Напомним, если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, средства перечисляются заранее — в последний рабочий день перед этой датой. Для получателей пенсий на банковские карты "Мир" зачисление происходит в течение дня.



Так, в апреле выплаты пенсий будут перенесены следующим образом:

за 4-5 апреля деньги поступят 3 апреля;

за 11-12 апреля — 10 апреля;

за 18-19 апреля — 17 апреля;

за 25-26 апреля — 24 апреля.

Социальные пособия в регионе перечислят по следующему графику:

3 апреля нижегородцы получат единое пособие, выплаты на детей, беременным женщинам, детям военнослужащих и неработающим гражданам. В этот же день будет произведена выплата из средств маткапитала на детей до трех лет, поскольку 5 апреля выпадает на выходной.



8 апреля запланировано перечисление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.



В Соцфонде также уточнили, что при совпадении даты выплаты пособия с выходным днем средства переводятся заранее — по аналогии с пенсионными выплатами.



Получатели, которым выплаты доставляются через отделения "Почты России", получат средства за март по установленному графику.



Допинформацию можно получить в контакт-центре регионального отделения СФР по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Линия работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.

Ранее нижегородцам рассказали о праве на пенсию для тех, кто ни дня не работал.

Напомним, что жители приволжской столицы считают достойной пенсию в 53,1 тысячи рублей.