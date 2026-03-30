Когда придут пенсии и пособия в апреле: график для Нижегородской области

Нижегородское отделение Соцфонда России рассказало, по какому графику будут выплачиваться пенсии и социальные пособия в апреле.
Напомним, если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, средства перечисляются заранее — в последний рабочий день перед этой датой. Для получателей пенсий на банковские карты "Мир" зачисление происходит в течение дня.
Так, в апреле выплаты пенсий будут перенесены следующим образом:
Социальные пособия в регионе перечислят по следующему графику:
3 апреля нижегородцы получат единое пособие, выплаты на детей, беременным женщинам, детям военнослужащих и неработающим гражданам. В этот же день будет произведена выплата из средств маткапитала на детей до трех лет, поскольку 5 апреля выпадает на выходной.
8 апреля запланировано перечисление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
В Соцфонде также уточнили, что при совпадении даты выплаты пособия с выходным днем средства переводятся заранее — по аналогии с пенсионными выплатами.
Получатели, которым выплаты доставляются через отделения "Почты России", получат средства за март по установленному графику.
Допинформацию можно получить в контакт-центре регионального отделения СФР по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Линия работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.
