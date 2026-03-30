Общество

Передовой опыт нижегородских педагогов представили на конференции "Воспитатели России"

30 марта 2026 14:40 Общество
Передовой опыт нижегородских педагогов представили на конференции Воспитатели России

Фото: НИРО

Нижний Новгород стал местом проведения Всероссийской конференции «Воспитатели России: психологическое благополучие ребёнка», которая объединила около 200 экспертов дошкольного образования из 18 регионов страны. В центре внимания педагогов – передовой опыт нижегородских воспитателей детских садов, их методические разработки и реальные практики.

Как сообщили в министерстве образования региона, конференция вошла в цикл мероприятий, посвященных Году дошкольного образования в системе образования, который объявлен Министерством просвещения Российской Федерации. Организатором встречи выступила Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Нижегородской области. Пленарное заседание открыли депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лариса Тутова и Наталья Назарова.

«Сегодня мы все чаще говорим о необходимости вернуть в систему дошкольного образования то, что всегда было ее силой – уважение к природе детства, опору на отечественные педагогические традиции, воспитание как основу и игру как естественный путь развития. В центре дошкольного образования должен быть сам ребенок и его полноценное детство», – сказала член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по просвещению, руководитель Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова.

Как отметили эксперты, Нижний Новгород – город с богатыми традициями дошкольного образования. Этот факт повлиял на решение провести мероприятие в столице Приволжья и транслировать опыт нижегородских преподавателей на всю страну.

В Нижегородской области работу по актуальным направлениям в сфере дошкольного образования координирует министерство образования региона совместно с Нижегородским институтом развития образования.

«В институте для педагогов предусмотрены разнообразные форматы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 2025 году более 1,5 тысячи специалистов дошкольного образования обновили свои компетенции по 27 программам. Кроме того, педагоги получают методическую поддержку, повышают уровень своих компетенций в рамках конкурсов профессионального мастерства и активно делятся наработками с коллегами из других регионов», – пояснила ректор НИРО Елена Окунькова.

В ходе конференции были затронуты вопросы благополучия и безопасности детей, в частности профилактики стрессовых состояний и тревожности. Кроме того, педагоги поговорили о развитии эффективных форм взаимодействия образовательных организаций и семьи.

Педагог-психолог детского сада №29 «Светлячок» г.о.г. Кулебаки, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2013» Ирина Васильева познакомила участников с авторской методикой, помогающей детям правильно проживать различные эмоции.

«Современные дети активны, живут в условиях перенасыщения информацией, и главная задача взрослых – педагогов и родителей – помочь малышам определяться со своими чувствами, справляться с отрицательными эмоциями и замечать положительные», – подчеркнула Ирина Васильева.

Обмен опытом продолжился в ходе практико-ориентированных мастер-классов от ведущих специалистов в области дошкольного образования. Их тематика охватила самые разные аспекты дошкольного образования: здоровье детей, творчество, воспитание в детях интереса к научно-естественному познанию окружающего мира.

На площадке детского сада №46 Нижнего Новгорода прошло родительское просветительское собрание «Здоровье ребёнка: преемственность ценностей и смыслов в семье и детском саду». Встреча объединила педагогов, родителей и экспертов в области дошкольного образования. Мероприятие помогло нижегородским родителям повысить компетентность в вопросах здоровья подрастающего поколения.

Напомним, развития дошкольного образования – одно из направлений работы региона в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

