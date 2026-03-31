Какие комедии и книги выбирают нижегородцы

В преддверии неофициального Дня смеха холдинг ON Media, входящий в группу МТС, проанализировал, какие комедийные фильмы смотрели и какие юмористические произведения читали жители Нижегородской области в первом квартале 2026 года в онлайн‑кинотеатре КИОН и сервисе электронных книг КИОН Строки.

По итогам анализа в пятёрку самых популярных комедий у нижегородцев вошли только российские проекты. Лидером стала картина "Виноград" (16+) с Павлом Прилучным — история о том, как потеря всего становится отправной точкой для нового этапа жизни.

Второе место занял сериал "Почка" (18+) с Любовью Аксёновой, сочетающий чёрный юмор, социальную сатиру и психологическую драму.

Третью строчку занял фильм "Батя 2. Дед" (18+) — продолжение известной истории с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым.

На четвёртом месте оказался сериал "Актерище" (18+) с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, посвящённый цене популярности и сложным отношениям актёра и критика.

Замыкает рейтинг семейная комедия "На деревню дедушке" (6+) с Юрием Стояновым о взаимопонимании городского школьника и его деревенского дедушки.

Также Нижегородская область заняла 16-е место среди российских регионов по объёму потребления юмористической прозы. В сегменте электронных книг жители региона проявили интерес как к классике, так и к современным авторам.

Самой востребованной книгой стал роман-антиутопия Артура Ханта "Москва 2042" (18+). Далее следуют рассказ Антона Чехова "Жалобная книга" (12+) и "Дневник Домового" (12+) Евгения ЧеширКо. В число популярных также вошли "Юмористические рассказы" (18+) Геннадия Мещерякова и сборник "Лучшие рассказы" (6+) с произведениями Кира Булычева, Валентины Осеевой, Анатолия Алексина, Евгения Пермяка и других авторов.

"Нижегородцы ценят качественный отечественный юмор — и в кино, и в литературе. Зрители выбирают разные форматы: от легких семейных историй до проектов с социальной сатирой и глубоким смыслом. В книгах интерес также разнообразен — от современной острой прозы до классики Чехова. Это говорит о стремлении не только к развлечению, но и к осмыслению", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.