Паводок затопил двадцать участков в Выксунском округе

В Выксунском муниципальном округе из‑за подъема уровня воды подтопило 20 придомовых территорий. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, наиболее сложная обстановка сложилась в деревне Проволочное, где вода зашла на участки частных домов.
На месте работают пожарные МЧС России и представители местной администрации. Специалисты откачивают воду с придомовых территорий с помощью мотопомп, чтобы снизить ущерб и не допустить дальнейшего распространения подтопления. Одновременно проводится оценка обстановки, жителям оказывают необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что паводок разрушил временный мост в поселке Шилокша Кулебакского округа.
