Автомобилистов ждут нововведения на улице Гоголя в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 7 апреля изменится направление главной дороги на перекрестке улиц Гоголя и Нижегородской. Об этом сообщили в дептрансе.



Согласно новой схеме, приоритет в движении получат автомобили, следующие по улице Гоголя в прямом направлении. Водителям, движущимся по улице Нижегородской, необходимо будет уступать дорогу.



Работы по демонтажу и установке дорожных знаков приоритета начнутся 7 апреля с 12:00. Их проведут специалисты МБУ Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода.



Как напомнили в мэрии, такая схема движения уже действовала на этом перекрестке до 13 октября 2025 года. Позже ее временно изменили из-за увеличившегося транспортного потока по улице Нижегородской, вызванного ремонтными работами на соседних улицах.



Автомобилистов просят быть внимательными при проезде перекрестка и заранее ознакомиться с обновленной организацией движения.

Ранее выяснилось, что две улицы в центре Нижнего Новгорода частично перекроют из-за ремонта.