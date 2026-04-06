06 апреля 2026 12:00 Общество
Мелодии, посвященные Дню космонавтики, звучат вместо звонков в нижегородских школах в апреле. Эта инициатива реализуется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с центром всестороннего развития детей «Прогресс» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Учебные будни детей разнообразит музыка по теме путешествий к звёздам и покорения новых горизонтов. Каждая школа сформирует собственный набор композиций из предложенных в рамках акции. В течение месяца ребята смогут познакомиться с заглавной темой из мультфильма «Тайна третьей планеты» (музыка А. Зацепина), легендарной песней «14 минут до старта» (музыка О. Фельцмана, слова В. Войновича), фрагментами из симфонической сказки «Петя и волк» (композитор - С. Прокофьев), песней «Знаете, каким он парнем был» (музыка А. Пахмутовой), песней «Прекрасное далеко» (музыка Е. Крылатова) и другими произведениями.

Нижегородские школы не только включают эти мелодии, но и проводят для учеников тематические открытие уроки. Так, на прошлой неделе в средней школе №3 г. Бор для восьмиклассников провели классный час на тему: «Апрельские мелодии: от звонка к звёздам».

Ребята поучаствовали в викторине, угадывая фрагменты известных песен, и узнали интересные факты о каждой композиции от советника директора по воспитанию Ольги Черновой. Она рассказала, что песня «14 минут до старта» посвящена реальному времени предстартовой готовности Юрия Гагарина, а знаменитая песня «Трава у дома» до сих пор звучит на МКС для подъёма экипажа.

«Оказывается, за каждой мелодией стоит целая история! Особенно мне запомнилось, что «Трава у дома» – это гимн космонавтов», – поделился впечатлениями ученик 8-го класса Денис Булганин.

Кульминацией урока стали интерактивные задания. В рамках акции «108 минут в школе» ребята сравнили длительность полёта Юрия Гагарина с учебным днём и сделали вывод: «У каждого свой космос, но старт одинаково важен».

Детям также предложили порассуждать, какие мелодии им предложат прослушать вместо звонков в мае. Ребята выразили уверенность, что тематика акции будет посвящена Дню Победы. По мнению школьников, для них обязательно прозвучат песни «День Победы», «Катюша», «Журавли», «Священная война» и фрагменты «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича.

Впервые акция «Мелодии вместо звонков» прошла в стране, в том числе в Нижегородской области, в ноябре 2024 года.

Напомним, национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

