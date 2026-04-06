Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2026 14:07
Екатерина Мизулина сообщила о каналах с угрозами кстовским школам
06 апреля 2026 14:03
"Теплосети" приступили к капремонту теплотрасс без ограничения теплоснабжения
06 апреля 2026 14:00
Троллейбусы №10 изменили маршрут в Нижнем Новгороде из-за подтопления
06 апреля 2026 13:45
Автобусный маршрут №401 "Дзержинск - Нижний Новгород" изменится с 13 апреля
06 апреля 2026 13:30
Нижегородцам рассказали, где купить фермерские продукты к Пасхе
06 апреля 2026 12:57
Доброволец: "Завершил все важные дела на гражданке и решил стать участником СВО"
06 апреля 2026 12:00
Мелодии, посвященные Дню космонавтики, звучат вместо звонков в нижегородских школах в апреле
06 апреля 2026 11:07
Эксклюзив
Лопнувшую трубу с горячей водой на улице Ковалихинской заменили
06 апреля 2026 10:40
Бастрыкин затребовал доклад по делу о разбитой дороге в Павлове
06 апреля 2026 10:18
В Нижнем Новгороде пересмотрят отказы в выплате единого пособия: что изменится
06 апреля 2026 12:57 Общество
Фото: Дмитрий Музыка

Группа добровольцев из Нижнего Новгорода направилась на службу в подразделения беспилотных летательных систем Вооруженных сил России. Перед отправкой в зону СВО новобранцы пройдут подготовку на военном полигоне под руководством опытных инструкторов, включая ветеранов СВО.

До начала обучения будущие военнослужащие смогли попробовать себя в роли операторов БПЛА прямо в пункте отбора на контрактную службу. Инструкторы рассказали им об устройстве дронов, особенностях управления и типичных ошибках.

Один из добровольцев приехал в Нижний Новгород из Якутска, чтобы заключить контракт. Он пояснил, что принял решение после того, как его ребенок подрос, и отметил, что его родственники с начала спецоперации находятся на передовой.

"Завершил все важные дела на гражданке и решил стать участником СВО. В штурмовых отрядах служат мои дяди, и я хочу помогать им с воздуха", — рассказал он.

По словам добровольца, ранее он работал в сфере пожаротушения, а теперь хочет освоить современные технологии БПЛА и получить новую специальность.

Еще один участник из Нижегородской области отметил, что считает защиту страны своим долгом. "Считаю своим долгом защищать Родину, дом и семью, это дело каждого настоящего мужчины", — подчеркнул он, добавив, что после подготовки планирует отправиться к своим боевым товарищам.

Власти отмечают, что специалисты по беспилотным системам востребованы на всех направлениях спецоперации. Многие добровольцы рассматривают возможность продолжить работу в этой сфере и после завершения контракта.

"Я часто бываю в зоне проведения СВО и о роли подразделений БПЛА знаю от реальных тружеников фронта – бойцов, которые обеспечивают продвижение наших подразделений вперед, вперед к победе. После Победы в Великой Отечественной войне на плакатах писали лозунги: "Слава героям-разведчикам!", "Слава героям-танкистам!". Почему? Да, потому что воины этих специальностей приближали Победу! И я уверен, что после того, как наступит долгожданная победа на СВО, в публичных местах наших городов и деревень, на страницах учебников появятся благодарные слова: "Слава героям войск БПЛА!", — заявил депутат нижегородского Заксобрания (фракция "Единая Россия") Василий Суханов.       

Отличительной особенностью службы в подразделениях беспилотных систем является гарантия выполнения задач вне передовой линии.

Для военнослужащих предусмотрены меры поддержки, включая единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей, а также годовое денежное довольствие до 5,5 млн рублей. Дополнительно предусмотрены выплаты за боевые заслуги и уничтожение техники противника — от 5 тысяч до полумиллиона рублей. Контрактникам также предоставляют сертификаты на получение земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, в регионе действует механизм военных социальных контрактов, который предусматривает дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, в том числе ежемесячные выплаты на детей, льготы по оплате ЖКУ и услуг детских учреждений.

Отправку жителей к месту службы координирует центр поддержки военнослужащих и их семей, работающий на базе Дома народного единства. Нижегородская область также продолжает направлять гуманитарную помощь в зону СВО.

Получить информацию о службе по контракту можно по телефону горячей линии 8-800-10-17-017 или в едином пункте отбора в Нижнем Новгороде на улице Люкина.

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
