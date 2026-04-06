"Теплосети" приступили к капремонту теплотрасс без ограничения теплоснабжения Общество

Жители домов по улице Плотникова Автозаводского района Нижнего Новгорода получают полноценное отопление и горячее водоснабжение даже во время капитального ремонта участков магистральной теплотрассы. Компания «Теплосети» (входит в Эн+ Тепло Волга) проводит по этому адресу замену 330 метров трубопровода диаметром 500 мм без отключений теплоснабжения. Расчетный срок службы новых трубопроводов с применением современных предизолированных труб составляет 50 лет.

Генеральный директор ООО «Теплосети» Александр Прокофьев отметил, что старту текущей ремонтной кампании предшествовала большая подготовительная работа: «Заранее выполнили вынос инженерных сетей, которые находились в зоне будущих работ, чтобы обеспечить безопасность процесса и беспрепятственный доступ спецтехники. При помощи компьютерного моделирования резервных схем в тепловой сети нашли возможность осуществления ремонта без ограничения и снижения качества теплоснабжения. Подача тепла и горячей воды в жилые дома, учреждения социальной сферы осуществляется в штатном режиме».

Работы на участке выполняются в строгой технологической последовательности. На первом этапе специалисты проводят демонтаж изношенных трубопроводов, после подготовки траншеи начнется формирование нового железобетонного канала с последующим монтажом новых труб.

Современные трубопроводы оснащены многослойной теплоизоляцией и будут интегрированы в систему оперативного диспетчерского контроля. Данная система при разгерметизации позволяет мгновенно зафиксировать и определить точное место дефекта, а диспетчерам - оперативно направить ремонтную бригаду. Расчетный срок службы новых трубопроводов составляет 50 лет, что гарантирует долгосрочную надежность инженерной инфраструктуры и снижение эксплуатационных затрат.

«Мы последовательно переходим к превентивной модернизации тепловых сетей. Применение предварительно изолированных труб заводского исполнения со встроенным контролем и сроком службы до 50 лет — это современный стандарт, который повышает надежность работы сети и главное, сохраняет привычный уровень комфорта для жителей», - отметил Александр Прокофьев.

Работы по капитальному ремонту на данном участке компания планирует завершить в течение двух месяцев. После окончания работ и гидравлических испытаний подрядная организация проведет комплексное благоустройство.

Всего на территории Автозаводского и Ленинского районов города ремонт и строительство новых трубопроводов продолжатся до начала нового отопительного сезона. «Теплосети» проведут замену шести изношенных участков трубопроводов с применением современных предизолированных труб, замену тепловой изоляции на эстакадных участках тепловой магистрали, а также строительство циркуляционного трубопровода.