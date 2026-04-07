Можно ли требовать долю в родительской квартире
15 тысяч человек посетили выставку-форум Интурмаркет в Нижнем Новгороде

Фото: Нижегородская ярмарка

XXI Международную выставку-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет» посетили 15 тысяч человек: специалисты туриндустрии, представители органов власти и туристы. Мероприятие проходило на площадке Нижегородской ярмарки со 2 по 4 апреля.

Как отметили в минтуре Нижегородской области, масштаб выставки подтвердил высокий запрос общества на развитие межрегиональных и международных туристических проектов.

«Для нас было большой честью во второй раз принимать одну из главных туристических выставок страны. Участие в ней 52 регионов и Республики Беларусь – наглядный пример того, как индустрия объединяется для создания качественного туристического продукта. Более 100 мероприятий деловой и развлекательной программы сделали «Интурмаркет» эффективной площадкой для обмена опытом и заключения конкретных соглашений о сотрудничестве», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Для гостей «Интурмаркета» состоялись деловые сессии, презентации маршрутов, мастер-классы, образовательные лектории, мероприятия для детей и взрослых. Особое внимание было уделено развитию обновленного «Золотого кольца», автотуризму, инклюзивному туризму, паломническим, гастрономическим и культурно-историческим маршрутам, научно-популярному туризму, экотуризму и цифровым сервисам для путешественников.

«Приятно видеть, что выставка становится не только профессиональным форумом, но и центром притяжения для туристов, которые здесь находят идеи для своих будущих поездок. Благодарим Нижегородскую область за партнерство и высокий уровень организации», – сказала директор Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет» Ольга Хоточкина.

В ходе выставки-форума был дан старт новому сезону образовательной программы «Высшая школа гостеприимства Росатома». Первый модуль обучения прошел на Нижегородской ярмарке. 78 представителей городских команд совместно с ведущими экспертами по туризму и брендингу разрабатывали позиционирование территорий и изучали туристический рынок. Всего на «Высшую школу гостеприимства Росатома» поступило 439 заявок из 29 городов России и Абхазии.

«В этом году для старта образовательной программы «Гостеприимные города Росатома» мы выбрали Нижний Новгород - столицу региона, где находится ЗАТО Саров. Интеграция в «Интурмаркет» помогла участникам ощутить сопричастность к сфере туризма и гостеприимства, познакомиться с рынком и по-новому взглянуть на свои города и их возможности. Нижний Новгород сам по себе – энциклопедия гостеприимства, где на каждом шагу можно познакомиться с лучшими примерами реализации турпродукта. Поэтому новый формат участия в отраслевой выставке полноценным образовательным модулем показал себя как эффективный инструмент погружения», – рассказала руководитель программы «Гостеприимные города Росатома» Вита Саар.

На форуме были представлены стенды множества российских регионов, в том числе и Москвы.

«Москва – один из немногих мегаполисов в мире, где проходят стодневные городские фестивали. Благодаря насыщенной событийной повестке, а также комплексной работе Правительства Москвы по усовершенствованию городской инфраструктуры, количество туристов в городе постоянно растет: в прошлом году столицу посетили 26,5 млн человек. Вместе с другими регионами страны столица развивает потенциал внутреннего туризма: на протяжении пяти лет мы внедряем концепцию «Москва+», в том числе с 2022 года мы реализуем проект с Нижним Новгородом. Для туристов доступны три межрегиональных маршрута как с уже полюбившимся многим достопримечательностями, так и необычными локациями для отдыха», – рассказал заместитель председателя комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области отметили, что проведение подобных выставок способствует продвижению путешествий по России. Это одно из направлений работы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.

