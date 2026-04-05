Два моста перекрыли на автодороге "Владимир — Муром — Арзамас" из-за паводка

В Нижегородской области временно перекрыто движение по двум мостам на автодороге "Владимир — Муром — Арзамас". Ограничения введены из-за подъема уровня воды в реках.
Как сообщили в Главном управлении автодорог региона, движение закрыто для предотвращения аварийных ситуаций до снижения уровня паводковых вод.
В частности, перекрыт временный мост через реку Шилокша в Кулебакском округе на 191-м км автодороги "Владимир — Муром — Арзамас". Также закрыт мост через реку Леметь на 211-м километре той же трассы.
На время ограничений организованы объездные маршруты. Со стороны Нижнего Новгорода и Арзамаса движение направлено через Выксу: село Саконы, рабочий поселок Ардатов, Выкса и Навашино. Со стороны Мурома объезд проходит через Навашино, Выксу, Ардатов и Саконы.
Кроме того, возможен объезд подтопленных участков по автодороге М-12 "Восток".
В ведомстве рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.
Ранее сообщалось, что в Выксунском округе затопило 20 придомовых территорий. В регионе усилили меры безопасности усилили из-за паводка.
Сообщалось также, что из-за паводка в зоне риска находятся 70 населенных пунктов Нижегородской области.
