Общество

Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству победителей грантового конкурса Движения Первых

07 апреля 2026 11:02 Общество
Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству победителей грантового конкурса Движения Первых

Фото: молодежный центр "Высота"

Движение Первых подвело итоги грантового конкурса 2026 года. Победителями стали 496 проектов из 76 регионов России. Нижегородская область вошла в Топ-3 по количеству заявок-грантополучателей: 22 региональные инициативы получат финансовую поддержку на общую сумму 41,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию общественно значимых проектов для детей и молодёжи: фестивалей, слётов, образовательных программ, творческих мастерских и спортивных мероприятий.

«Особенно ценно, что география победителей охватывает весь регион — от областного центра до муниципальных округов, а среди авторов проектов — школы, вузы, музеи и НКО. В Год единства народов России наши ребята предложили проекты, которые объединяют культуры нашей страны. Результаты грантового конкурса 2026 года показывают высокую вовлеченность нижегородского сообщества в проектную деятельность. Мы видим большой запрос молодёжи на туризм, спорт, профориентацию и сохранение традиций. 41,8 миллиона рублей — в копилку детских мечтаний и полезных дел, где за каждым стоит искреннее желание менять мир к лучшему», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Победителями грантового конкурса Движения Первых стали представители разных организаций: школы и колледжи, высшие учебные заведения, учреждения дополнительного образования, музеи, дома культуры и творчества, некоммерческие организации, молодёжные центры, общественные объединения и др. Представленные ими проекты будут реализованы в регионе в 2026 году.

Так, например, традиционный фестиваль юниор-лиги КВН «Нижний Новгород» от общественной организации «Союз КВН Нижегородской области» получил поддержку в размере 7,7 млн рублей. Ещё одним значимым проектом стала историко-патриотическая выставка «Нижний Новгород 1896 г.» от АНО «Центр развития и поддержки культурных, творческих, туристических, спортивных, экологических, патриотических и социальных проектов «Любимое дело», на реализацию которой направят 7,2 млн рублей.

Важно отметить, что Балахнинский муниципальный округ стал лидером по количеству поддержанных инициатив в регионе: сразу шесть проектов округа получили финансирование на общую сумму 5,6 млн рублей.

«Гранты Первых — отличная возможность через проектные и образовательные инициативы способствовать развитию Движения Первых в целом. Мы гордимся тем, что третий год Нижегородская область входит в ТОП регионов по числу победителей. Нельзя не отметить и тот факт, что тематика проектов-победителей весьма разнообразна: туризм, фиджитал спорт, развитие коммуникаций среди детей и подростков, знакомство с традициями и культурой региона, развитие КВН-движения, фестивали, ярмарки, профориентационные треки, краеведение и изучение истории родного края, медиа... Уверены, что реализация проектов 2026 года будет успешной, эффективной, полезной для взрослых и детей», — подчеркнул председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов.

Среди тематических направлений наибольшую поддержку получили проекты в сфере туризма — 4 инициативы. Направления «Спорт» и «Здоровый образ жизни» объединили 5 проектов, а в категории «Труд, профессия и своё дело» победителями стали 3 проекта.

Особое внимание в 2026 году уделяется проектам, отражающим ключевую тему года, — единство народов России. В их числе - «Первые в единстве» Уренской средней общеобразовательной школы №1, фестиваль «Единство народов России» школы №88 «Новинская» Приокского района Нижнего Новгорода. Многие инициативы направлены на укрепление межкультурного диалога, развитие гражданской ответственности, сохранение традиций и создание пространства для общения, сотрудничества и совместного творчества детей и молодёжи из разных регионов страны.

Таким образом, грантовый конкурс Движения Первых продолжает поддерживать инициативных молодых людей, помогая им воплощать идеи в социально значимые проекты, которые делают жизнь детей и молодёжи ярче, интереснее и насыщеннее.

