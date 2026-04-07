Нижегородский кадровый центр приглашает на ярмарки вакансий в апреле

В апреле 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» проведет серию ярмарок (18+) вакансий для жителей региона.

Мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде и в районных филиалах службы занятости. Свои вакансии представят промышленные и агропредприятия, организации ЖКХ, социальные учреждения и другие компании, заинтересованные в пополнении штата.

Главная цель ярмарок вакансий – выстроить прямой и результативный диалог между теми, кто ищет работу, и теми, кто готов предложить достойные условия труда. Они помогут соискателям быстрее найти подходящий вариант, а работодателям – закрыть кадровые потребности. Участники также смогут узнать о последних тенденциях рынка труда и наиболее востребованных специальностях в регионе.

На ярмарки  приглашаются все категории граждан, которые находятся в активном поиске: безработные и желающие сменить место работы, ветераны СВО и члены их семей, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто планирует освоить новую профессию или повысить свой профессиональный уровень. Особое внимание – выпускникам: ярмарки помогут им сориентироваться в многообразии специальностей и сделать первый осознанный шаг в карьере.

Для посетителей это возможность в одном месте познакомиться с предложениями от разных компаний, напрямую пообщаться с представителями кадровых служб, задать волнующие вопросы, получить консультацию по вопросам трудоустройства. Консультанты кадрового центра подскажут, как эффективно работать с порталом «Работа России», помогут с составлением резюме и подготовкой к собеседованию, расскажут о доступных мерах господдержки и проинформируют о программах бесплатного обучения в рамках нацпроекта «Кадры», который реализуется в России по поручению президента России Владимира Путина. Работодатели, в свою очередь, смогут лично оценить потенциал кандидатов, провести экспресс-отбор и сформировать кадровый резерв.

«Главная ярмарка этого месяца — Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она пройдет в Сормовском филиале кадрового центра 17 апреля с 10:00 до 19:00. Свои вакансии представят более 150 ведущих предприятий и организаций региона. Соискателей ждут свыше 5 тысяч предложений — в промышленности, ИТ, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и социальной сфере. Это отличный шанс найти работу мечты, лично пообщаться с работодателями и получить поддержку наших специалистов. Приглашаю всех, кто хочет изменить свою профессиональную жизнь к лучшему. Приходите, вместе сделаем первый шаг к новой карьере!» — подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Программа мероприятий регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижегородской области доступна на сайте Нижегородского кадрового центра. 

