В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Последние новости рубрики Общество
07 апреля 2026 14:46
Половодье привело к перебоям с водоснабжением в Богородске
07 апреля 2026 14:11
Юные хулиганы осквернили памятник с боевой машиной в Городце
07 апреля 2026 13:45
Врач Шабалина рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху
07 апреля 2026 13:36
Профориентационный форум "Строитель будущего" проходит в Нижнем Новгороде
07 апреля 2026 13:00
Нижегородские леса освободят от 31 свалки в рамках акции "Чистый лес"
07 апреля 2026 12:48
Названы участки в заречной части Нижнего Новгорода, где меняют трамвайные пути
07 апреля 2026 12:30
Нижегородцы пожаловались на провал на улице Гоголя
07 апреля 2026 12:13
Эксклюзив
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Пасху
07 апреля 2026 11:44
"Альфа-Мобайл" на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
07 апреля 2026 11:43
300 нижегородок стали участницами 2 сезона программы "Женское лидерство. Многодетные мамы"
Профориентационный форум "Строитель будущего" проходит в Нижнем Новгороде

07 апреля 2026 13:36 Общество
Фото: ННГАСУ

Второй региональный профориентационный форум «Строитель будущего» стартовал в Нижнем Новгороде. Организаторами мероприятия традиционно выступают Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), правительство Нижегородской области, крупнейшие региональные строительные компании и предприятия отрасли. Форум проводится в рамках реализации задач, обозначенных нацпроектами «Молодежь и дети» и «Кадры».

«Форум «Строитель будущего» имеет стратегическое значение для развития строительной отрасли Нижегородской области. В рамках мероприятия молодые ребята смогут ознакомиться с современными строительными специальностями и увидеть реальные перспективы своего профессионального роста. Надеемся, что по завершении форума большинство его участников решит связать свою судьбу с этой сферой», – отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Форум продлится до 10 апреля 2026 года. Участниками недельной программы мероприятия станет свыше 2 тысяч учащихся школ, профильных учреждений высшего и среднего профессионального образования Нижегородской области.

«Проведение форума становится хорошей традицией. Раньше знакомство абитуриентов с профессией происходило в кабинетах. Теперь же ребята сами приезжают на стройку, общаются с действующими строителями, буквально соприкасаются с настоящими проектами и процессами. Возможность оценить свою будущую работу «с земли» дает правильное, живое представление о профессии и своем месте в отрасли», – подчеркнула министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.

Программа форума включает интерактивные лекции, мастер-классы и деловые игры, которые ознакомят участников с особенностями профессиональной деятельности. Эти мероприятия пройдут на площадках инновационного лабораторного комплекса вуза.

«Я считаю, что ранняя профориентация — это основа осознанного выбора: она помогает школьникам не терять годы и рационально использовать время учебы. Строительство — серьезная техническая сфера, требующая соответствующего склада ума, и такие форумы как «Строитель будущего» позволяют ребятам примерить профессию на себя заранее. Уверен, что это мероприятие станет для школьников важной ступенью к осознанному выбору и первым шагом к успешной карьере в строительной отрасли», – отметил председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям (фракция «Единая Россия» Василий Суханов.

В рамках форума состоятся специализированные Дни карьеры для студентов техникумов, колледжей и вузов Нижегородской области. На них участники ознакомятся с представителями крупнейших работодателей строительного сектора региона, узнают о вакансиях и об условиях работы.

«Форум для нас – это возможность не просто рассказать об университете, а вовлечь талантливую молодежь в строительный сектор и сферу ЖКХ – направления, которые сегодня определяют облик городов и качество жизни людей. Вопросы подготовки профессионалов сегодня выходят на первый план, и мы со своей стороны стараемся сделать так, чтобы каждый участник форума ушел отсюда с четким пониманием своего пути – будь то проектирование, строительство или управление городским хозяйством», – отметил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Также участников ожидают экскурсии на предприятия в сфере строительства и ЖКХ, строительные площадки крупнейших объектов и жилых комплексов Нижнего Новгорода.

«Экскурсии на строительные площадки являются одним из безусловных преимуществ форума. Они дают школьникам и студентам уникальную возможность не только увидеть реальные стройки, но и напрямую пообщаться со специалистами – мастерами, прорабами, инженерами. Уверен, что живой тандем учебных заведений и застройщиков – ключ к воспитанию профессиональных и заинтересованных кадров для отрасли», – отметил президент Союза нижегородских строителей, председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по градостроительству и архитектуре Михаил Иванов.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начали действовать национальные проекты «Молодежь и дети» и «Кадры». Их ключевая цель — создание условий для самореализации молодых людей и обеспечение экономики страны квалифицированными кадрами. 

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
