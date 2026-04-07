Как воспитать лидеров, обсудили на панельной дискуссии в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба КУПНО

Панельная дискуссия на тему «Мастерская управленческих команд. Как воспитать лидеров сегодня?» состоялась в рамках программы «Герои. Нижегородская область». В мероприятии, которое прошло в Корпоративном университете правительства Нижегородской области, приняли участие начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Герой Российской Федерации Владислав Головин, руководитель Центрального штаба ВОО «Молодая гвардия «Единой России», кавалер ордена Мужества Александр Амелин, председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов.

Модератором выступил проректор КУПНО, руководитель круглогодичного молодежного образовательного центра «КУПНО.СТАРТ» Иван Калмыков.

Перед началом мероприятия заместитель председателя правительства региона Владимир Жаров вручил участнику программы «Герои. Нижегородская область» Валерию Логинову нагрудный знак «Доброволец Донбасса».

Панельная дискуссия была посвящена темам патриотического воспитания, выявления лидеров среди молодых участников общественных объединений, а также всестороннего развития активистов молодежных движений. Кроме того, участники программы задали спикерам вопросы.

«Лидерские качества закладываются в самом юном возрасте, и важно, чтобы родители помогали ребенку на пути его становления как личности. В последующем задача педагогов, наставников – разглядеть потенциал и дать возможность его реализовать, поддерживая инициативы ребят и направляя их знания в нужное русло. Такие программы, как «Герои. Нижегородская область», тоже направлены на формирование лидеров, но уже в управленческой среде. Наш президент неоднократно отмечал, что формирование новой элиты из числа ветеранов специальной военной операции дает возможность повысить эффективность всей управленческой системы нашего государства. Благодаря подобным программам вчерашние бойцы успешно адаптируются в гражданской среде, раскрывают свой потенциал, обмениваются знаниями и опытом, включаются в общественную деятельность. И в результате пополняют команду мощных управленцев, которая будет работать на благо страны», – подчеркнул Владислав Головин.

И.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков отметил, что подобные мероприятия помогают участникам программы услышать мнения людей, которые уже состоялись не только как защитники Родины, но и как действующие управленцы.

«Знаю, что многие участники проекта «Герои. Нижегородская область» хотят заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Сегодня с ними делились опытом и знаниями герои Отечества, лидеры молодежно-патриотических организаций. Такие встречи помогают из первых уст узнать, как эффективно работать с представителями поколения, которому предстоит строить будущее нашей страны. Работа с молодежью – важнейший навык грамотного управленца как на региональном, так и на муниципальном уровне», – поделился Роман Марков.

Также перед участниками программы с лекцией на тему «Молодежь как стратегический ресурс региона: от пассивной аудитории к активным агентам развития» выступила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.