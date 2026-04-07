Около 6 тысяч обращений отработали специалисты нижегородской "Службы защиты прав" Общество

6 апреля в Нижнем Новгороде на площадке «Купно.Старт» прошло заседание наблюдательного совета АНО «Служба защиты прав». В ходе мероприятии были подведены итоги работы службы за 2025 год. Специалисты успешно отработали около 6 000 обращений, поступивших от людей с ментальными нарушениями, их близких, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В заседании приняли участие сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко, региональный уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына, советник губернатора Нижегородской области, автор проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер.

«Служба защиты прав» появилась в 2021 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и при поддержке социального проекта Народного фронта «Регион заботы». В августе 2026 года служба готовится отпраздновать свой первый юбилей – пять лет со дня основания. Все это время специалисты оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь нижегородцам, в том числе тем, кто живет в учреждениях социальной защиты. С 2021 года организация приняла в работу порядка 22 тысяч обращений, 97% из них были успешно решены.

«Ситуация в нижегородских интернатах начинает меняться благодаря открытым дверям учреждений, готовности к сотрудничеству профильных министерств и персонала учреждений. В 2025 году к нам поступило порядка шести тысяч обращений: в 824 случаях мы помогли людям получить качественную медицинскую помощь, 44 подопечным интернатов – принять участие в проектах сопровождаемого проживания, 67 проживающим в интернатах – найти своих родных, а 46 людям из учреждений – официально трудоустроиться. Мы видим качественные изменения ситуации и понимаем, что нужно двигаться дальше. Одно из приоритетных направлений на 2026 год для службы – это более тесная работа с психиатрическими больницами и диспансерами», – рассказала директор АНО «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова.

В 2025 году юристы и эксперты службы направили в интернаты и ведомства более 940 документов в защиту и для восстановления прав людей с ментальными нарушениями и детей-сирот (комплексные рекомендации, правовые позиции). При поддержке организации 105 человек не попали в ПНИ и ДДИ – семьи получили необходимую им помощь, и люди смогли остаться дома. Также юристы помогли 14 нижегородцам с ментальными нарушениями аннулировать незаконные долги.

Кроме того, специалисты свыше 550 раз выезжали в различные учреждения, в том числе и психиатрические больницы. Раньше совместная работа там велась только по отдельным случаям, сейчас же служба планирует организовывать постоянные выезды и мониторинги в больницы Нижегородской области, чтобы стать дополнительной поддержкой и для пациентов, и для сотрудников.

Екатерина Кантинова также рассказала об итогах реализации иных проектов, инициированных службой. Один из них – проект «Профилактика сексуализированного насилия» - появился при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь». В 2025 году психологи провели 116 консультаций по случаям насилия, помогли пройти реабилитацию 16 детям, которые стали жертвами преступлений, а также сопровождали несовершеннолетних в следственных действиях.

«Защита прав детей – это безусловный приоритет для нас, особенно в объявленное губернатором Пятилетие семьи в Нижегородской области. Мы обязаны сделать все, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в безопасности. Поддерживая важный проект, реализуемый службой, мы помогаем не допустить преступления, а также поддерживаем ребят, которые, к сожалению, пережили травмирующий опыт. Это необходимо для того, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни», – отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

По информации специалистов, география обращений, поступающих в службу, расширяется: в прошлом году поступило 322 обращения из других регионов России. Люди сообщают о сложностях в получении помощи и закрытости интернатов и психиатрических больниц. Они считают, что существующая система защиты прав недостаточна в регионах.

Нюта Федермессер подчеркнула, что нижегородская «Служба защиты прав» – единственная организация в стране, работающая проактивно. Она самостоятельно выявляет нарушения, не дожидаясь жалоб, и содействует их устранению.

«Эта модель доказала свою эффективность, зарекомендовав себя как «помогающая служба», а не карательный надзорный орган. Сегодня собственный правозащитный проект «Право на достойную жизнь» запускает Тюменская область. Тюмень имеет все шансы стать вторым успешным регионом, где будет реализована проактивная модель защиты, предоставляющим людям, не осознающим социальных рисков, профессиональную и бескорыстную защиту их прав и свобод», – поделилась Нюта Федермессер.

Сообщить о нарушении прав детей-сирот или людей с заболеваниями психики можно, обратившись на бесплатную круглосуточную горячую линию «Службы защиты прав» по тел.: +7 (987) 744-84-10. Специалисты проведут консультации и окажут всю необходимую поддержку.