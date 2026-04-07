Информационную безопасность обсудили с нижегородскими студентами
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Общество
07 апреля 2026 18:48
Пансионат и два детских лагеря затопило в Городецком округе
07 апреля 2026 18:37
Информационную безопасность обсудили с нижегородскими студентами
07 апреля 2026 18:26
Семья Фейнстра из Канады возвращается в Нижегородскую область
07 апреля 2026 18:04
Открыт набор в пятый сезон телешоу "Классная тема"
07 апреля 2026 17:49
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде: список телефонов
07 апреля 2026 17:38
Региональные операторы активно используют инфраструктуру "Пилара"
07 апреля 2026 17:37
Почти месячная норма осадков выпала в Нижнем Новгороде за несколько дней
07 апреля 2026 17:22
Остатки лекарств нашли в нижегородском мясе
07 апреля 2026 16:50
Отделение реабилитации обновили в дзержинской поликлинике №1
07 апреля 2026 16:33
Весенний призыв 2026: кого призовут и куда отправят в Нижегородской области
Общество

07 апреля 2026 18:37 Общество
Фото: Российское общество "Знание"

В Мининском университете на площадке «Точки кипения» в рамках лектория Российского общества «Знание» состоялась встреча студентов с заместителем председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода, волонтёром СВО Романом Пермяковым. Участниками стали более 100 будущих педагогов. Мероприятие проводилось в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Лектор общества «Знание» подчеркнул, что сегодня против России ведётся комплексная работа сразу в нескольких сферах: военной, экономической и информационной. Будущим учителям, по мнению спикера, предстоит взаимодействовать с подрастающим поколением в условиях активного информационного противостояния, что требует особой внимательности и профессиональной подготовки.

В ходе беседы студенты разобрали природу деструктивных идеологий как одного из инструментов гибридной войны. Лектор рассказал о современных способах вовлечения молодёжи в деструктивную деятельность, о том, как распознать вербовщика и человека, попавшего под влияние радикальной идеологии. Отдельное внимание уделили проблемам буллинга и скулшутинга. По информации правоохранительных органов, только с начала 2026 года и до середины февраля было предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах России, при этом самому юному фигуранту оказалось всего 10 лет.

Значительная часть встречи была посвящена кибербезопасности. Роман Пермяков рассказал об использовании злоумышленниками технологий ИИ-дипфейков и генеративных аватаров. Он отметил, что кибермошенничество и деструктивная идеология всё чаще идут рука об руку, управляясь из единых центров. Нередко жертву обмана используют дважды: сначала похищают деньги, а затем, удерживая на крючке, пытаются сделать исполнителем противоправных действий, обещая вернуть украденное. 

«Моё личное убеждение — детей лучше отрывать от виртуальной реальности, поэтому мы вовлекаем их в шахматы, и это одна из целей нашего клуба «Открытие», — поделился лектор.

Для наглядности студентам показали отрывки из фильма Андрея Медведева «Предательство», а также первого нижегородского документального фильма «Братья по крови», снятого при поддержке волонтёров СВО. Картина рассказывает о помощи нижегородцев Донбассу и показывает, где проходит грань между своими и чужими. Она также посвящена тому, как патриотизм становится защитой от деструктивного влияния. 

Участники почтили минутой молчания память военкора Владлена Татарского, а также детей Беслана, жертв трагических событий в «Крокус Сити Холл» и всех невинных людей, ставших жертвами деструктивной идеологии в России и мире.

Как признали участники встречи. лучшей профилактикой деструктивной идеологии служит деятельный патриотизм — не показной, а основанный на реальных поступках, волонтёрстве, помощи ближнему и участии в жизни своей семьи, малой и большой Родины.

Безопасность Общество "Знание" Роман Пермяков
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
