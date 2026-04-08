Мастер-классы для беременных провели в Нижнем Новгороде

Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

  В Нижнем Новгороде, в Конгресс-центре «Ока», прошёл VII информационно-образовательный лекторий для беременных. Мероприятие организовано при поддержке партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». В образовательной программе приняли участие специалисты в области материнства, детства и родовспоможения.

«Поддержка материнства и детства — одно из ключевых направлений нашей партийной работы. Проект “Крепкая семья” помогает оказывать системную помощь молодым семьям. Лекторий для беременных уже в седьмой раз объединил женщин, врачей и экспертов. Участницы получили не только полезные знания, но и эмоциональную поддержку, почувствовали заботу и внимание. Уверен, такие мероприятия укрепляют институт семьи, повышают уверенность будущих родителей и вносят вклад в решение демографических задач. Благодарю всех за активное участие и желаю здоровья и счастья будущим мамам!» — подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Лекторий помог будущим мамам и молодым родителям получить актуальную информацию по самым важным вопросам. В число обсуждаемых тем вошли: грудное вскармливание, немедикаментозные методы обезболивания, послеродовой период, присутствие партнера на родах.

«Такие мероприятия укрепляют семейные ценности, формируют позитивный облик семьи, поддерживают статус беременной женщины. Несмотря на огромные меры поддержки от государства и доступность качественной медицинской помощи, у каждой будущей мамы есть внутренние страхи, сомнения, волнения. Прямое общение укрепляет доверие между врачом и пациенткой, отметает все тревоги и дает ощущение счастливой беременности», — отметила главный врач Городской клинической больницы № 29, Герой Труда Российской Федерации Юлия Гаревская.

В рамках информационно-образовательного лектория состоялась серия мастер-классов для беременных. Участницы познакомились с комплексом гимнастических упражнений, научились делать массаж для грудничков, узнали о тонкостях грудного вскармливания и обращения с новорожденными.

«Это событие актуально не только для будущих мам, но и для самих врачей, медицинских работников, потому что оно создаёт атмосферу доверия. Мы даём достоверные знания, которые помогут женщине в родах чувствовать себя уверенно, доверять доктору. Роды — это процесс командный, и тогда они пройдут легче, и женщина захочет вернуться к ещё одной беременности, родить снова. И еще, мы подготовили сюрприз: сегодня здесь будет розыгрыш призов. Главный — сертификат на контрактные роды с индивидуальным врачом и условиями повышенной комфортности», — рассказала главный врач БУЗО Родильный дом № 4 Ленинского района имени А.Ф. Добротиной Эльвира Биткина.

На протяжении всего лектория работала зона для знакомства и общения гостей с докторами родильного дома. Каждая участница смогла задать волнующие её вопросы.

«Впечатления максимально положительные: очень много людей, очень много мамочек и будущих отцов. Очень радует, что проводятся такие мероприятия для обмена опытом и для информирования. Особенно это нужно тем, кто идёт за ребёнком в первый раз и не знает, что делать: как пеленать, как менять подгузники и так далее. Здесь проводится очень много мастер-классов и лекций, которые помогут нам в будущем правильно обращаться с новорождённым ребёнком», — поделилась участница мероприятия Ксения Елизарова.

В программе мероприятия состоялись всероссийская акция «Два сердца» и танцевальный флешмоб, работала фотозона с профессиональным фотографом. В рамках мероприятия была организована ярмарка товаров для беременных женщин и новорожденных малышей.

Напомним, укрепление института семьи – одно из важнейших направлений реализации Народной программы «Единой России». Партийный проект «Крепкая семья», в том числе, ориентирован на комплексную поддержку семей и укрепление института материнства. 

  

